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Франция сократит расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу французского оборонного ведомства Себастьяна Лекорню.
«Политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиардов евро. В реальности мы выделим выше двух миллиардов евро, но не три», — сказал министр.
Уточняется, что правительство Франции сделает этот шаг для сдерживания дефицита бюджета, который может достичь отметки в 6% в текущем году. В материале сказано, что подобную проблему испытывают и немцы.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали оказывать помощь Украине, однако союзники Киева уже не раз говорили, что украинским властям пора подумать о самофинансировании.
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