В российском парламенте предложили сократить рабочую неделю

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В правительство направлен законопроект о сокращении рабочей недели в России на один час. Автором инициативы выступил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (Фракция ЛДПР).
Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предполагает внесение изменений в действующий Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно предлагаемым поправкам, накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час.
В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отмечает, что работодатель и сейчас вправе установить укороченный рабочий день по пятницам. Однако в существующих условиях данную норму полезно будет закрепить на правовой основе, подчеркнул Нилов.
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