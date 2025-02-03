Россиянам напомнили о единственной шестидневной неделе 2025 года

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В 2025 году россияне столкнутся лишь с одной шестидневной рабочей неделей — с 27 октября по 1 ноября. Об этом сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью РИА Новости.
Причина — перенос выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, что позволит создать трехдневные праздничные выходные в честь Дня народного единства (2–4 ноября).
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является государственным праздником с 29 декабря 2004 года. Этот праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и завершением Смутного времени. Его цель — сохранить память о ключевых событиях той эпохи и напомнить о роли сплоченности общества в преодолении кризисов.
Ранее сообщалось, что в МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах.
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«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — добавила директор.
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является государственным праздником с 29 декабря 2004 года. Этот праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и завершением Смутного времени. Его цель — сохранить память о ключевых событиях той эпохи и напомнить о роли сплоченности общества в преодолении кризисов.
Ранее сообщалось, что в МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах.
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Мария Моисеева