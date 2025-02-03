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Россиянам напомнили о единственной шестидневной неделе 2025 года

Россиян один раз ждет работа шесть дней в неделю с 27 октября по 1 ноября
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

В 2025 году россияне столкнутся лишь с одной шестидневной рабочей неделей — с 27 октября по 1 ноября. Об этом сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью РИА Новости.
Причина — перенос выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, что позволит создать трехдневные праздничные выходные в честь Дня народного единства (2–4 ноября).

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — добавила директор.


День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является государственным праздником с 29 декабря 2004 года. Этот праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и завершением Смутного времени. Его цель — сохранить память о ключевых событиях той эпохи и напомнить о роли сплоченности общества в преодолении кризисов.

Ранее сообщалось, что в МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах.

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#день народного единства
#4 ноября
#выходные
#рабочий
Фишинговый сайт, имитирующий Ozon, заблокирован хостинг-провайдером
02 февраля 2025, 21:54

Фото: iStock/PUGUN SJ

Хостинг-провайдер оперативно заблокировал фишинговый сайт, имитирующий маркетплейс Ozon. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России писал, что мошенники использовали фишинговые атаки от имени популярного интернет-магазина.

Так, пользователям предложили получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения. Однако для этого необходимо было связаться с якобы личным менеджером через мессенджер WhatsApp.

Если же пользователь поверит, то его конфиденциальные данные будут похищены.

К счастью, хостинг-провайдеру удалось оперативно заблокировать этот фишинговый сайт.

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В МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах
МВД не намерено вводить поощрения за сообщения о нелегальных мигрантах
02 февраля 2025, 21:01

Фото: iStock/Dzurag

МВД России не собирается вводить поощрения за сообщения о нелегальных мигрантах, чтобы не допускать злоупотреблений. Об этом сообщил первый замглавы российского министерства внутренних дел Александр Горовой в интервью «Комсомольская правда».
Он рассказал, что полтора-два года назад рассматривался вопрос о введении поощрения. Однако пока в ведомстве не видят необходимости закрепления подобного рода инициатив. Это связано с риском злоупотреблений со стороны граждан, которые начнут хоть по соответствующим местам и ловить мигрантов, после чего сообщать правоохранителям в надежде получить денежное вознаграждение.

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Названо число нелегальных мигрантов, проживающих в России
Замглавы МВД Горовой: 670 тысяч мигрантов нелегально проживают в России
02 февраля 2025, 20:08

Фото: iStock/RadekProcyk

В России нелегально находятся 670 тысяч человек, половина из которых женщины и дети. Об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде».
Отмечается, что до 30 апреля текущего года они могут обратиться в профильные ведомства и органы внутренних дел для урегулирования вопроса о своём правовом статусе.

Если же иностранным гражданам не удастся урегулировать свой правовой статус, то им придётся покинуть Россию, заявил в заключение Горовой.

Ранее Минпросвещения предложило ввести новый перечень документов для поступления детей мигрантов в школы в России. Из документа следует, что теперь для поступления необходимо подтвердить право на проживание в стране не только ребёнка, но и его родителей.

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Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании
02 февраля 2025, 19:04

Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова )

Брижит Мари-Клод Макрон – супруга Эммануэля Макрона, часть жизни посвятившая преподавательской деятельности в области французского и латинского языков, первая леди Франции скрывает от общественности операцию по смене пола*.
Такое заявление сделала журналистка Кэндис Оуэнс в первой части своего расследования. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обнаружила доказательства подмены личности


Кэндис Эмбер Оуэнс (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Кэндис Эмбер Оуэнс — активистка и публицист консервативных взглядов, 25 января этого года заявила общественности о намерении обнародовать информацию, подтверждающую, что Брижит, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, при рождении была мужчиной.

«Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина», — заявила Оуэнс в начале своего видео.

За подобное заявление журналистка получала угрозы от юристов Елисейского дворца на 100 страницах и хакерские атаки на ее веб-сайт, но 1 февраля материалы расследования о Брижит Макрон под названием «Становясь Брижит» были представлены широкой публике.

«Я думаю, что они сильно испугались, что правда выйдет наружу. Ведь не может ложь оправдать такую панику», — утверждает журналистка.

По версии Оуэнс, «женой» Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье, осуществивший операцию по смене пола*, сама же Бриджит, по утверждению журналистки, пропала без вести в 1961 году. Результаты расследования Оуэнс опубликованы на YouTube-канале журналистки.

На чем строится разоблачение


Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)

В основе разоблачения Оуэнс лежат два ключевых аргумента: отсутствие детских снимков первой леди Франции и видеозаписи, сделанной в 1977 году. Журналистка считает, что в свободном доступе нет достоверных фотографий первой леди. Она считает, что некоторые из немногочисленных изображений Брижит Макрон в юности могут быть фальшивыми. Кроме того, у жены Макрона нет ни одной совместной фотографии со своим братом, что лишний раз указывает на сокрытие подмены личности.

В подтверждение своих слов Оуэнс предоставила видеозапись, сделанную в 1977 году, на которой человек, идентифицировавший себя как трансгендер* Вероника, давал интервью для телевидения. Анализ записи голоса Вероники и голоса Брижит Макрон позволяет предположить, что они принадлежат одному и тому же человеку.

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Скандалы семьи Макрон вокруг педофилии и трансгендерности*


Основная цель исследования Оуэнс — привлечь внимание к личностям, находящимся у власти во Франции, и их окружению. На видео Эмбер рассказала о том, как развивались отношения президента Франции и его супруги Брижит. По словам журналистки, семейная жизнь Макрона сопровождается скандалами, «связанными с педофилией и трансгендерностью*, инцестом и сексуальными извращениями».

«Вам придется признать, что ее история любви с Эммануэлем Макроном совершенно неприглядна. Она началась, когда она, 39-летняя учительница драмы в школе Ла-Провиденс, увидела выступление 14-летнего мальчика Эммануэля в пьесе», — утверждает Оуэнс.

В словах журналистки есть явный подтекст на любовь к несовершеннолетним юношам в лице Макрона. Но эта история с несовершеннолетним, можно сказать, закончилась благополучно, в 2007 году Эммануэль и Бриджит сыграли свадьбу. На тот момент Макрону было 30 лет, а его новоиспеченной супруге — 54.

Оформление Елисейского дворца (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Стоит отметить, что все утверждения Оуэнс не голословны. В 2021 году выяснилось, что ковёр, который Брижит использовала для оформления Елисейского дворца, был создан художником Клодом Леку. Позже его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А на президентском портрете Эммануэль Макрон изображён с книгой Андре Жида — самопровозглашённого педофила. Жид давно открыто заявляет общественности о своих сексуальных отношениях с мальчиками* Северной Африки.

Венец всего — открытие Олимпийских игр 2024 года, которое многие предпочли бы стереть из памяти. Церемония, в которой участвовали трансвеститы*, была воспринята общественностью как дьявольская пародия на Тайную вечерю. Художественного руководителя церемонии и пиарщика ЛГБТ* Томаса Жолли лично выбирала Брижит Макрон, что лишний раз подчеркивает ее неравнодушие к этому вопросу.

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В Киеве умер актёр из «Возвращения Мухтара» Станислав Колокольнников
Умер актёр из серила «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольнников
02 февраля 2025, 13:55

Станислав Колокольников (Фото: соцсети)

Умер известный актер Станислав Колокольников. Об этом сообщил киевский академический театр «Колесо», в котором он служил последние годы.
«Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Потрясающий актер, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем. Непоправимая потеря для коллектива театра „Колесо“», — говорится в публикации.

Коллеги подчёркивают, что Станиславу были подвластны роли любого жанра и любого направления, а зрители неизменно были покорены магией его обаяния и харизмы. Известно, что в последнее время артист боролся с тяжелой болезнью.

Станислав Колокольников окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого, учился на курсе Михаила Резниковича. Большую часть своей жизни он посвятил театру, а в начале 2000-х стал сниматься в кино. Зрители запомнили его по сериалам «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Подкидыши», «Пес», «Порох и дробь», «Что делает твоя жена?», «Дорога в пустоту».

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В Одессе умер знаменитый капитан нескольких команд КВН Валерий Хаит
02 февраля 2025, 12:17

Валерий Хаит (Фото: соцсети)

Умер знаменитый капитан Клуба веселых и находчивых и создатель фестиваля юмора «Юморина» Валерий Хаит. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов». Причина смерти неизвестна.
Валерий Хаит – выдающийся советский и украинский сатирик, драматург, писатель, поэт и журналист. В 1960-х годах возглавил одесскую команду КВН. В 1972 году основал одесский фестиваль юмора «Юморина».

С 1986 года, уже после возрождения КВН и блестящей победы в турнире команды Одесского государственного университета (ОГУ), Валерий Хаит был художественным руководителем юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу», вёл которую один из звёздных игроков того поколения кавээнщиков Олег Филимонов.

В 1988 году Валерий Хаит основал и возглавил Клуб одесских джентльменов. Он дважды удостоен премии «Золотой Остап» — в 1994 и 2006 годах.

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Максимов день 3 февраля: история праздника, народные приметы и советы для защиты семьи от бедности
02 февраля 2025, 11:33

Фото: iStock/StefanSorean

В этот день, 3 февраля 2025 года, православные христиане чтят память преподобного Максима Грека. В народном календаре этот праздник известен как Максимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника


Фото: iStock/Andrey Nikitin

Максим Грек, святой, жил в конце XV — начале XVI столетия. Он появился на свет в семье влиятельного греческого чиновника в городе Арте, расположенном в Албании. В молодости он много путешествовал по европейским странам, в том числе посетил Париж, Флоренцию и Венецию, где занимался изучением языков и наук. После этого преподобный Максим отправился в Грецию, где и решил стать монахом.

Когда великий князь Руси Василий III решил заняться изучением книг и рукописей своей матери Софии Палеолог, он обратился к монаху Максиму с просьбой приехать в Москву. Первыми его переводами на понятный славянам язык были Псалтырь и Деяния Апостолов. Впоследствии он основал княжескую библиотеку и занялся исправлением славянских богослужебных книг, выявив в них множество неточностей, а порой и еретических искажений. Преподобный Максим, защищая свою позицию, оказался в опале. Он столкнулся с несправедливым судом, ложными обвинениями, тюремным заключением и ссылкой. После шести лет в тюрьме его отправили в Тверь, где он провёл в ссылке целых двадцать лет.

За несколько лет до смерти Максиму Греку разрешили поселиться в Троице-Сергиевой лавре. До конца своих дней он продолжал заниматься переводами и создал множество произведений, среди которых была и его автобиография. Впоследствии в Лавре стали почитать его как святого. Сейчас его мощи хранятся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.

Приметы


Фото: iStock/alex_ugalek

3 февраля пытались делать прогнозы о погоде и урожае. Для этого использовалось множество народных примет.

1. Месяц ясный на небе — это знак того, что год будет урожайным.

2. Если небо окрасилось в алый цвет, то это предвещает продолжительные холода.

3. Погода 3 февраля ясная и солнечная — признак скорого наступления морозов и ранней весны.

4. На Максима если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется.

5. Птицы беспокойно летают в стаях — к плохой погоде.

Что можно делать на Ефимов день


Сходите в храм. Святой Максим считается заступником для людей науки, богословия, переводчиков и знатоков языков. К нему обращаются с мольбами о помощи в учёбе, о трудолюбии и настойчивости.

Вспомните о тех, кто когда-либо приходил на помощь. По возможности, стоит выразить благодарность добрым поступком или оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Можно организовывать праздничные трапезы. А если угостить каждого члена семьи и гостя кусочком пирога, то год будет изобильным и хлебосольным.


Что нельзя делать в этот день


  • Распускать слухи, ссориться, выдумывать небылицы о людях, даже если они не заслуживают этого, — всё это может привести к проблемам в семье.
  • Уходить из дома на закате солнца — к утрате доверия в отношениях между супругами.
  • Если члены семьи будут испытывать недостаток в пище, это может привести к нищете.
  • Путешествовать в одиночку по неизведанным местам — значит подвергать себя риску потерять душевное равновесие.

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Shot: Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию
02 февраля 2025, 11:12

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

Народный артист РСФСР Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию, медики предпринимают попытки стабилизировать его состояние, сообщил Teлеграм-канал Shot.
По информации канала, 89-летнего артиста госпитализировали с анемией в прошлую пятницу, а потом из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Медицинские работники диагностировали у актера серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Отмечалось, что Василий Ливанов, известный зрителям по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в настоящий момент прикован к постели. Врачи продолжают бороться за жизнь артиста.

Ранее Василию Ливанову провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, который будет до апреля
02 февраля 2025, 05:07

Фото: iStock/tbgrant

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на данный момент в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое повлияло на погодные условия почти на всей планете. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — поделился с агентством эксперт.

Данное явление проявляется снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Как отметил Вильфанд, не исключен сценарий возвращения Эль-Ниньо уже в этом году.

Разница между Эль-Ниньо и Ла-Нинья заключается в том, что при первом явлении поток тепла уходит из океана в атмосферу, что вызывает аномальное повышение температуры. В прошлый раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 по апрель 2024 года, который в итоге стал самым теплым в истории.

При Ла-Нинья тепло наоборот тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Если данное явление не продолжительное, то это фактор не очень индикативный. В связи с этим какие-либо предположения о ситуации с климатом на Земле строить рано.

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