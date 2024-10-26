В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля

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Российское посольство в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.
Отмечается, что данных о пострадавших во время атаки гражданах РФ не поступало. Согласно информации посольства, в настоящее время обстановка в столице и крупных городах страны спокойная.
Напомним, в ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным объектам в Иране. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что операция организована в ответ на длительные атаки со стороны Тегерана. Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля.
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Екатерина Коршунова