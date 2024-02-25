В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Йемена бен Мубарак

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Премьер-министр и глава министерства иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак следует в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает новостное агентство Saba.
Отмечается, что Россия сама направила приглашение политику.
В ходе своего визита в Москву бен Мубарак проведёт встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вице-премьером Алексеем Оверчуком.
Йеменский политик планирует обсудить сотрудничество между государствами, а также пути его укрепления, ситуацию в Йемене и роль России в содействии достижению безопасности в государстве.
Уточним, что Ахмед бен Мубарак является недавно избранным премьер-министром – он вступил в должность 6 февраля.
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В ходе своего визита в Москву бен Мубарак проведёт встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вице-премьером Алексеем Оверчуком.
Уточним, что Ахмед бен Мубарак является недавно избранным премьер-министром – он вступил в должность 6 февраля.
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Анастасия Чинкова