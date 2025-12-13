В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую электронную технику

13 декабря 2025, 06:41

Депутат ГД Куринный предложил органам власти закупать российскую электронную технику

Фото: iStock/golubovy

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой ввести требования по локализации для электронной техники, закупаемой государственными органами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на копию соответствующего обращения на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.





Парламентарии направили предложение, согласно которому следует установить балльную систему для закупки электронной техники органами власти РФ.





«(Принятие этой инициативы) может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов», — говорится в документе.