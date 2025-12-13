В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую электронную технику
Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой ввести требования по локализации для электронной техники, закупаемой государственными органами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на копию соответствующего обращения на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.
Парламентарии направили предложение, согласно которому следует установить балльную систему для закупки электронной техники органами власти РФ.
«(Принятие этой инициативы) может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов», — говорится в документе.
Депутат Алексей Куринный подчеркнул, что на фоне санкций важно создавать условия для восстановления полного технологического суверенитета России.
Он отметил, что предложенная мера эффективнее, чем, например, введение технологического сбора. Более того, она позволит обеспечить стабильную загрузку российских предприятий.
