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Украинское правительство выступает против православия, поэтому мы должны молиться за украинских уклонистов, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.
Он заявил, что молиться необходимо за тех, кто пытается избежать мобилизации, не потому, что они не любят страну, а потому, что они «не хотят быть пешками в руках действующей власти» и не хотят гибели «за интересы заокеанских хозяев».
По его словам, православная церковь на Украине по-прежнему является церковью большинства.
8 июня стало известно, что украинский применил максимальное наказание за уклонение от военной службы. Уроженец Донецка был приговорен к 5 годам лишения свободы.
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«Политический мейнстрим, который исходит от [президент Владимира] Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер», – отметил Кипшидзе.
По его словам, православная церковь на Украине по-прежнему является церковью большинства.
8 июня стало известно, что украинский применил максимальное наказание за уклонение от военной службы. Уроженец Донецка был приговорен к 5 годам лишения свободы.
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Александр Климов