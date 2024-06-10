В РПЦ призвали к молитве за украинских уклонистов

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Украинское правительство выступает против православия, поэтому мы должны молиться за украинских уклонистов, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ​ТАСС.