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В Румынии начали строить крупнейшую в ЕС базу НАТО из-за конфликта на Украине

18 марта 2024, 10:40
Фото: iStock/starpik

Фото: iStock/starpik

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, где смогут разместиться 10 тысяч военных. Это связано с конфликтом на Украине. Об этом пишет Euronews.
Эксперты полагают, что строительство военной базы НАТО в Румынии связано с конфликтом на Украине, которая, по их мнению, может продлиться еще несколько лет.

Уточняется, что военный объект строят на площади почти в три тысячи гектаров в округе Констанцы, на основе уже существовавшей авиабазы «Михаил Когэлничану». Периметр базы составит около 30 км. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда евро. Там будут взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы и ангары для военных самолетов. Кроме того, на базе будут работать школы, детские сады, магазины и больница.


«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил румынский эксперт Дорин Попеску.

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Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада
18 марта 2024, 10:53

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Киев мог бы обратиться к западным союзникам и предложить им разместить на территории Украины ядерное оружие. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Отставной военный сказал, что киевское политическое руководство могло бы обратиться к западным партнёрам дать разрешение на размещение ядерного оружия на территории Украины. По словам Кривоноса, речь может идти о США, Великобритании или Франции. В качестве примера он привёл ядерное сотрудничество России и Белоруссии. Похожую модель может использовать и Украина, считает генерал.

Ранее Россия неоднократно заявляла странам Запада протест по поводу поставок вооружений Киеву. Москва отмечала, что подобные действия приводят только к затягиванию конфликта и новым жертвам. Помимо этого, западное оружие и техника становятся законными целями для ВС РФ.

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В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России сокрушают ВСУ, которые обучались у НАТО
18 марта 2024, 10:49

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И они сокрушают ее», — отметил эксперт.
По его мнению, НАТО рассчитывало, что украинские вооруженные силы, получившие обучение от инструкторов альянса и оснащенные его вооружением, смогут противостоять российским силам и даже оттеснить их дальше на восток, однако это не произошло.

Джонсон подчеркнул, что вооружение стран НАТО имеет довольно низкое качество, в то время как российские аналоги наносят серьезный ущерб украинским военнослужащим на поле боя.

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Песков: слова Путина о готовности обменять Навального* указывают его открытость
18 марта 2024, 10:11

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального* указывают на его открытость. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального*. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — заявил Песков.

Напомним, ранее Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного. Он пояснил, что за несколько дней до ухода Навального из жизни ему сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

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* Включен в список террористов и экстремистов
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Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой
18 марта 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой, которую он одержал по итогам прошедших 15-17 марта выборов.
Об этом сообщила пресс-служба главы узбекского государства. В послании, направленном российскому лидеру, отмечается, что высокая явка избирателей на участки для голосования и итоги выборов в очередной раз наглядно показали полное доверие и абсолютную поддержку населения России политического курса и социально-экономической программы Владимира Путина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне и от всей души пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, больших успехов на своём посту, а народу России — успехов и процветания под управлением своего лидера, указано в сообщении.

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#президент
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Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ
18 марта 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Действующий глава государства Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ, приводит его слова издание РИА Новости.
Он отметил, что в том числе имеет оружие западного производства.

Кандидат в президенты России сообщил журналистам, что не готов говорить о том, какие территории должны быть присоединены к стране, и когда это должно произойти, однако добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

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#оружие
#путин
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Памфилова: После случаев порчи урн число желающих проголосовать выросло
18 марта 2024, 07:59

Фото: istockphoto/nemchinowa

Попытки порчи урн для голосования на выборах президента вызвали массу возмущения среди россиян. Также было отмечено, что после сообщений о подобных инцидентах заметно вырос поток людей, идущих на избирательные участки.
Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии ЦИК) Элла Памфилова на заседании органа, организовавшего проведение выборов и следившего за их ходом. Она сообщила, что после известий о попытках порчи урн в ЦИК стали звонить люди, которые рассказывали, что не планировали принимать участие в выборах, но теперь обязательно пойдут на участок для голосования, чтобы исполнить свой гражданский долг.

По словам председателя ЦИК, «зеленщики», как она назвала людей, пытавшихся залить урны для голосования зелёнкой, попутно обыграв фамилию украинского президента, не сорвали или помешали выборам, а добились прямо противоположного результата. Они способствовали повышению гражданского самосознания и меры ответственности среди россиян, заключила Элла Памфилова.

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#инцидент
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Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной
18 марта 2024, 07:00

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Кандидат в президенты России от партий «Новые люди» Даванков фактически признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом пишет РИА Новости.
«Конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — отметил кандидат.
Помимо этого, он добавил, что состоявшиеся президентские выборы оценивает позитивно.

Трехдневные выборы президента Российской закончились 17 марта в 21:00. По информации Центризбиркома, после обработки 99% избирательных протоколов лидирует Владимир Путин с результатом 87,33%. Даванков занял третье место с 4,2%. Занявший вторую строчку Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,19% голосов, заняв четвертую позицию.

Ранее Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
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#люди
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ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов
18 марта 2024, 06:40

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После обработки более чем 99 процентов избирательных протоколов президент России Владимир Путин, согласно данным ЦИК РФ, набирает 87,33% голосов.




Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом. И действительно, как сообщает РБК, число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина уже превысило в общей сложности 58 млн человек — это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

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#цик
#выборы
#президент
#владимир путин
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РИА Новости: Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти о Холокосте
18 марта 2024, 05:50

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в том, что они забыли о »монстрах из ХАМАС" и выдвинули ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам премьера, которые приводит британское издание Financial Times, политики, делающие подобные заявления, забыли о самой страшной резне со времен холокоста.
Нетаньяху не назвал конкретных имен, но отметил, что настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества понимают, что это парализует страну на полгода и приведет к прекращению операции ЦАХАЛ против палестинских радикалов из движения ХАМАС.

Подобный выпад премьер-министра Израиля стал ответом на критику лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал избавиться от Нетаньяху из-за его коалиции с крайне правыми экстремистами. Шумер считает, что израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения сектора Газа, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.

8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.

Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.

Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#обвинение
#хамас
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