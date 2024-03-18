В Румынии начали строить крупнейшую в ЕС базу НАТО из-за конфликта на Украине

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В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, где смогут разместиться 10 тысяч военных. Это связано с конфликтом на Украине. Об этом пишет Euronews.
Эксперты полагают, что строительство военной базы НАТО в Румынии связано с конфликтом на Украине, которая, по их мнению, может продлиться еще несколько лет.
Уточняется, что военный объект строят на площади почти в три тысячи гектаров в округе Констанцы, на основе уже существовавшей авиабазы «Михаил Когэлничану». Периметр базы составит около 30 км. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда евро. Там будут взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы и ангары для военных самолетов. Кроме того, на базе будут работать школы, детские сады, магазины и больница.
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Уточняется, что военный объект строят на площади почти в три тысячи гектаров в округе Констанцы, на основе уже существовавшей авиабазы «Михаил Когэлничану». Периметр базы составит около 30 км. Стоимость строительства оценивается в 2,5 миллиарда евро. Там будут взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы и ангары для военных самолетов. Кроме того, на базе будут работать школы, детские сады, магазины и больница.
«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — заявил румынский эксперт Дорин Попеску.
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Элина Позднякова