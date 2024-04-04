В Румынии поддержали идею объединения с Молдавией

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. Об этом он заявил в ходе интервью румынскому телеканалу DC News.
Он подчеркнул, что верит в объединение Молдавии и Румынии, уточнив, что это его право.
По его словам, процесс интеграции может произойти внутри Евросоюза или вне его, другим путём, который предстоит найти при необходимости.
Чолаку добавил, что в Молдавии проживают точно такие же румыны как и в самой Румынии. Однако в истории произошла несправедливость. Исправить прошлое нельзя, но вот правильными решениями построить будущее необходимо, отметил премьер.
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По его словам, процесс интеграции может произойти внутри Евросоюза или вне его, другим путём, который предстоит найти при необходимости.
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Анастасия Чинкова