В Румынии запретили российским гимнасткам выступать с флагом на Кубке вызова
На этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском Клуж‑Напоке российские спортсменки не смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна. Об этом заявил мэр города Эмиль Бок, чьи слова цитирует Mediafax.
Напомним, 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил спортсменам из РФ участвовать в международных турнирах с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
Тем не менее, по словам Эмиля Бока, при согласовании проведения соревнований в Клуж‑Напоке изначально исходили из того, что российские атлеты не будут использовать государственную символику.
«Хочу внести полную ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», — приводит слова Бока Mediafax.Бок также обратился к Румынской федерации гимнастики и государственным властям страны с просьбой заранее урегулировать этот вопрос, чтобы не допустить конфликтов в ходе турнира. Соревнования пройдут в Клуж‑Напоке с 26 по 28 июня. Этап Кубка вызова включён в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.