В Румынии запретили российским гимнасткам выступать с флагом на Кубке вызова

25 июня 2026, 01:04

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском Клуж‑Напоке российские спортсменки не смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна. Об этом заявил мэр города Эмиль Бок, чьи слова цитирует Mediafax.





Напомним, 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил спортсменам из РФ участвовать в международных турнирах с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).



Тем не менее, по словам Эмиля Бока, при согласовании проведения соревнований в Клуж‑Напоке изначально исходили из того, что российские атлеты не будут использовать государственную символику.



«Хочу внести полную ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», — приводит слова Бока Mediafax.