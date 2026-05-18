Российским гимнастам вернули право выступать с флагом и гимном
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом говорится на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Заседание исполкома состоялось в воскресенье, 17 мая, в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Соответствующее решение охватывает все пять видов спорта, которые входят в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях. В декабре 2023 года МОК изменил свою позицию и предложил допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже, но только в нейтральном статусе. В результате этого решения во Францию отправились 15 российских спортсменов, которым было запрещено использовать российскую символику, включая флаг и гимн.
