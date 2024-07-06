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Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral, а также боеприпасы к ним доставлены на Украину. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.
«Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — говорится на сайте оборонного ведомства.
В прошлом месяце сообщалось, что Эстонией, Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром подписано совместное соглашение о закупке вооружения. Кроме того, СМИ Эстонии, ссылаясь на Минобороны, писали, что государство передаст киевскому режиму ракеты и пусковые установки Mistral.
На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки оружия украинским неонацистам.
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Никита Кротов