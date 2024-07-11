В Румынии заявили о передаче Украине половины обещанной помощи

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Страны НАТО предоставили Украине около половины обещанной помощ, заявил. президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало. Если мы хотим, чтобы победила Украина, мы должны помогать больше», – подчеркнул политик.
Йоханнис добавил, что средства, обещанные Европейским союзом, были предоставлены, а «деньги, обещанные Соединенными Штатами, были почти полностью предоставлены, хотя и с опозданием из-за политических разногласий».
Президент Румынии также заявил, что пока нельзя говорить о сроках вступления Украины в НАТО. Клаус Йоханнис сообщил, что соглашение о безопасности между Румынией и Украиной будет подписано в четверг, 11 июля.
Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.
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Александр Климов