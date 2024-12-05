В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

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Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об сообщил МИД РФ.
Соответствующая мера была принята в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани. По данным ведомства, из «принципа взаимности» МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до определенной даты.
Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут далее приниматься жесткие ответные меры.
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