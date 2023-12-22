В сенате предрекли гибель американцев из-за бездействия Белого дома

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Атаки хуситов на торговые суда в Красном море приведут к гибели американцев. Об этом в эфире Fox News сообщил сенатор-республиканец Том Коттон.
В заключение сенатор отметил, что из-за бездействия Белого дома, погибнут американцы, а сами атаки негативно скажутся на экономике страны.
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