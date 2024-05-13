В Сербии будут недовольны приёмом жены Зеленского в Белграде

Прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде указывает на то, что сербское руководство придерживается многовекторной политики, однако этот факт может вызвать недовольство в самой Сербии. Так считает глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.