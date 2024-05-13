В Сербии будут недовольны приёмом жены Зеленского в Белграде

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Прием жены Владимира Зеленского Елены в Белграде указывает на то, что сербское руководство придерживается многовекторной политики, однако этот факт может вызвать недовольство в самой Сербии. Так считает глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
«Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе и России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми: и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем», — рассказала Гуськова.
Она пояснила, что подобные сербские жесты указывают Западу, что страна ещё ориентируется на вступление в ЕС. При этом положение сербского правительства довольно затруднительно ввиду того, что от него требуют ввести санкции против России и полностью прекратить с ней сотрудничество.
Ранее стало известно, что супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую. Встреча прошла в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Первых леди сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, его украинский коллега Дмитрий Клева и посол Украины Владимир Толкач.
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