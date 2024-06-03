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Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), известной как объединение «Александар Вучич — Сербия завтра», победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил премьер-министр и председатель СПП Милош Вучевич.
Глава правительства уточнил, что коалиция одержала победу на выборах везде, кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения, так как большинство там составляют национальные меньшинства, а также муниципалитета Тутин. Новое правительство Сербии планирует продолжить дружеские отношения с народом России. Парламент Сербии утвердил новый кабинет министров под предводительством Вучевича.
По прогнозам наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра», объединившаяся вокруг правящей СПП, получит 64 из 110 мандатов в парламенте, что составит 52,4%.
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Александр Бойцов