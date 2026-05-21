В Сербии рассказали о роли RT в диалоге между странами

21 мая 2026, 14:08

Депутат парламента Сербии Йованович: мы считаем Россию братским государством

В Сербии считают Россию братским государством, а также союзником, который поддерживает территориальную целостность республики. Об этом в рамках научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность» заявил депутат Народной скупщины Республики Сербия, председатель Новой демократической партии Сербии Милош Йованович.





Мероприятие, организованное Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций, состоялось в Москве. В нем приняли представители 14 стран.





«Если Сербия случайно станет членом Европейского союза, это будет последняя победа Запада над Сербией. Нам придётся сотрудничать с Европейским союзом, но мы ни при каких условиях не можем стать его членом. Как вы знаете, мы в военном смысле нейтральное государство. Мы должны остаться и в политическом смысле нейтральны», — приводит RT слова Йовановича.