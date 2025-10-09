Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь на сумму 472 млн рублей
Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь на сумму в 472 миллиона рублей. Об этом заявили в МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Россия выражает глубокую признательность сербской стороне за поддержку и помощь региону в это непростое время.
Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку страны со стороны России. Об этом глава страны заявил в ходе своего выступления на полях Генассамблеи ООН. В особенности Вучич выделил содействие РФ в вопросах сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии.
