В Сербии рассказали об обстановке после ночных беспорядков
Ситуация в Белграде стабилизировалась утром 14 августа после ночных массовых беспорядков. Об этом сообщает местное агентство Tanjug.
По данным Городского транспортного предприятия, общественный транспорт работает в обычном режиме, движение по улицам и мостам не затруднено.
Напомним, в ночь на четверг в столице и других городах Сербии прошли акции протеста, в ходе которых пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. В Белграде демонстранты собрались возле здания Конституционного суда и в Пионерском парке, где забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Также была атакована штаб-квартира правящей Сербской прогрессивной партии в городе Нови Сад. В здании были разбиты окна и подожжены несколько помещений.
Глава государства Александр Вучич заявил, что армия для подавления беспорядков задействована не будет, а их зачинщики понесут ответственность. Он заверил, что не допустит, что в стране разгорелась гражданская война.
