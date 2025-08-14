В Сербии рассказали об обстановке после ночных беспорядков

14 августа 2025, 12:20

Tanjug: ситуация в Белграде пришла в норму после ночных беспорядков

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ситуация в Белграде стабилизировалась утром 14 августа после ночных массовых беспорядков. Об этом сообщает местное агентство Tanjug.