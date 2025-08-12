Протестующие в Белграде потребовали ареста Вучича после нападения на лидеров оппозиции
Акция протеста с требованием ареста президента Сербии Александра Вучича началась в Белграде после того, как неизвестные облили красной краской подъезды домов трёх лидеров оппозиции.
11 августа протестующие перекрыли центральную улицу короля Александра в районе Звездара, реагируя на ночной инцидент, когда неизвестные проникли в подъезды домов оппозиционеров, разлили краску и разместили их портреты. Участники акции направились к зданию полиции, где потребовали ареста Вучича и вступили в столкновения с правоохранителями.
Этот протест стал продолжением многомесячных антиправительственных выступлений, начавшихся после трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года, где при обрушении вокзального козырька погибли 16 человек. За последние месяцы протесты переросли в массовые акции с требованиями отставки президента и досрочных выборов. Пик пришёлся на июнь-июль 2025 года, когда на улицы Белграда вышли до 300 тысяч человек.
Читайте также: