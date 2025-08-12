Вучич высказался о планах уволить пророссийских политиков
Вучич назвал глупостями сообщения об увольнении пророссийских политиков в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в интервью РИА Новости прокомментировал сообщения о якобы планах отправить в отставку ряд пророссийских политиков. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности.
Вучич подчеркнул, что Белград не меняет и не собирается менять свою внешнюю политику. Страна продолжит придерживаться прежнего курса, не вводя санкции против России и не поддерживая инициативы, направленные против Москвы, в отличие от многих других государств.
Президент отметил, что политика Сербии остается стабильной, а разговоров о кадровых перестановках в этом контексте не ведется.
