Вучич высказался о планах уволить пророссийских политиков

12 августа 2025, 17:31

Вучич назвал глупостями сообщения об увольнении пророссийских политиков в Сербии

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич в интервью РИА Новости прокомментировал сообщения о якобы планах отправить в отставку ряд пророссийских политиков. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности.