Вучич высказался о планах уволить пророссийских политиков

Вучич назвал глупостями сообщения об увольнении пророссийских политиков в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в интервью РИА Новости прокомментировал сообщения о якобы планах отправить в отставку ряд пророссийских политиков. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности.



Вучич подчеркнул, что Белград не меняет и не собирается менять свою внешнюю политику. Страна продолжит придерживаться прежнего курса, не вводя санкции против России и не поддерживая инициативы, направленные против Москвы, в отличие от многих других государств.

Президент отметил, что политика Сербии остается стабильной, а разговоров о кадровых перестановках в этом контексте не ведется.

