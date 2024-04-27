В Сербии сделали шокирующее заявление о России

Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.