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В Сербии сделали шокирующее заявление о России

Сербский сенатор Вулин: кто не любит РФ, не является другом Сербии
27 апреля 2024, 14:36
Фото: iStock/stevanovicigor

Фото: iStock/stevanovicigor

Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда», — заявил Вулин в беседе с RT.

Он также добавил, что те, кто плохо думает о президенте России Владимире Путине, также думают и о его сербском коллеге Александре Вучиче. А кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию.



По словам Вулина, на протяжении многих веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, то и Сербия бы не смогла. Он подчеркнул, что без свободной, сильной России не будет и свободной и сильной Сербии. Именно поэтому российско-сербское сотрудничество раздражает тех, кто не хочет видеть свободную Сербию, заключил Вулин.

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#сотрудничество
#вооружение
#сербия
#рф
Кремль в ответ на угрозы Блинкена Китаю пообещал развивать сотрудничество с КНР
27 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Китай является мощным современным государством, способным самостоятельно отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес Китая со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена из-за сотрудничества с Россией. Тот на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединённые Штаты «решат проблему», связанную с оказанием поддержки России, если ранее этого не сделает Пекин.

В ответ на это заявление представитель Кремля отметил, что Китай остаётся для России важнейшим торговым и экономическим партнёром, а Москва и Пекин продолжат и далее всячески развивать и наращивать сотрудничество.

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#сша
#китай
#сотрудничество
#заявление
#дмитрий песков
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МИД Италии запаниковало после решения Путина
МИД Италии вызове посла РФ после решения Путина по Ariston
27 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

МИД Италии вызовет посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения президента Владимира Путина передать во владение «Газпрома» «дочку» итальянского производителя систем отопления Ariston.
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на странице в соцсети X. Он подчеркнул, что правительство Италии ждет разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Страна параллельно работает с Брюсселем и Германией.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временной передаче «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate. Этот шаг является ответными мерами, которые принимаются в ответ на изъятия отечественных активов за границей.

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#владимир путин
#мид
#италия
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Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального*
Песков назвал материал WSJ о расследовании смерти Навального* субботним чтивом
27 апреля 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал The Wall Street Journal о выводах разведки США относительно смерти Алексея Навального* получился не очень высокого качества. Об этом он заявил РИА Новости 27 апреля.
«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения», — заявил Песков.
Он добавил, что скорее всего материал был опубликовал для развлечения аудитории.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности российского руководства к гибели Навального*.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
#дом
#развлечения
#песков
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В Совете Федерации предупредили НАТО о последствиях агрессии против Белоруссии
27 апреля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

При агрессии НАТО против Белоруссии республика соединится с Калининградской областью для совместного отражения нападения. Об этом заявил член Совета Федерации, представляющий Крым, Сергей Цеков.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сенатор предупредил, что в случае каких-либо провокационных действий Североатлантического альянса и белорусской оппозиции они потеряют гораздо больше, чем могли бы приобрести в ходе гипотетического конфликта на территории Белоруссии.

Цеков подчеркнул, что тем, кто задумывается о провокациях, следует соразмерять соотношение сил и реакцию на агрессию России и Белоруссии. Он также напомнил, с какой скоростью продвигались по Европе фронты Советской армии в 1944 году, отметив что русские и белорусы, объединившись, будут действовать так же стремительно.

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#спутник
#белоруссия
#россия
#нато
#оппозиция
#калининград
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Стало известно, кого из руководителей США скоро уволят
Депутат Журавлев: Блинкен не сможет поссорить РФ и Китай, его скоро уволят
27 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен не сможет поссорить Россию и Китай, так как его скоро уволят. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Блинкен где только не работал — от писателя до международника, спичрайтером Билла Клинтона, потом безопасником у Обамы. Он зря думает, что США, особенно он, повлияют на российско-китайские отношения. Скорее всего, его скоро самого снимут», — заявил Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что Блинкен может только разрешать размещать разноцветные флаги экстремистских движений.

Ранее Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты.

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#сша
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#нато
#блинкен
#рф
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Россия насмехается над Западом
DE: Россия насмехается над Западом, устраивая выставку трофейной техники НАТО
27 апреля 2024, 11:14

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия насмехается над Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в публикации.
Отмечается, что на выставке будут представлены разные образцы бронетехники.

В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военными в зоне проведения СВО. Она откроется 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины. Можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC.

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#вооружения
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Польша дважды за ночь поднимала в небо истребители из-за «активности авиации РФ»
27 апреля 2024, 10:44

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

За прошедшую ночь польские дежурные военные самолёты дважды поднимались в воздух из-за «повышенной активности российской авиации дальнего действия». Об этом сообщили представители командования армии Польши.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) представители военного ведомства сообщили о взлёте истребителей ВВС Польши в 23:55 26 апреля и в 4:44 27 апреля. В первый раз боевые самолёты пробыли в воздухе около полутора часов, во второй — более трёх часов. В 7:46 утра 27 апреля польское командование сообщило, что деятельность истребительной авиации прекращена.

Вечером 26 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские военные атаковали объекты украинской энергетической инфраструктуры в трёх регионах. Удары наносились по территории Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Последняя имеет общую границу с Польшей.

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#воздушная польша
#авиация
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Украинский военный спортсмен сбежал с чемпионата Европы в Польше в Россию
27 апреля 2024, 10:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию с чемпионата Европы, который проходил в Польше. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что добирался он транзитом через Чехию. Кузнецов родился в Луганской области. Все мужчины в его семье были военными. Он окончил спортшколу и решил пойти служить в десантные войска. Его направили на службу в спецчасть во Львовской области, а после начала спецоперации Сергей попал на передовую.

Большим разочарованием для Сергея стало то, что украинские военные расстреляли колонну его бывших сослуживцев, а в госпитале он столкнулся с тем, что врачи требовали с военнослужащих ВСУ деньги. Тогда он и захотел бежать к родственникам в РФ.

У Кузнецова были хорошие результаты в армейском рукопашном бою. Он был включен в сборную Украины для поездки на первенство Европы в Польшу. Там он покинул расположение команды и перебрался в Чехию. Скрывался он там 5 месяцев, а после прилетел в Москву. Сейчас Сергей хочет добраться до родителей, а потом пойти служить добровольцем в ВС РФ.

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«Мы разочарованы»: украинку из конгресса США возненавидели на родине
WP: украинку из конгресса США возненавидели на родине за отказ поддержать Киев
27 апреля 2024, 08:49

Фото: iStock/ValleraTo

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, столкнулась с ненавистью украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом пишет The Washington Post.
«Спартц, представляющая штат Индиана, росла в Чернигове, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировалась в гнев и чувство предательства», — говорится в статье.

Учитель и соседка конгрессвумен заявила, что Спартц больше не украинка, выразив огромное разочарование в связи с этим фактом. Друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.

При этом Спартц направила газете электронное письмо, где пояснила, что было бы «оскорбительным» считать, что как американка она должна не представлять интересы своих избирателей в Индиане, а «какое-то иностранное правительство в стране», из которой она уехала 24 года назад.

Кроме того, Спартц добавила, что сочувствует украинскому народу и военным, которые платят высокую цену за выбор плохих лидеров.

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