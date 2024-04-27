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Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда», — заявил Вулин в беседе с RT.
Он также добавил, что те, кто плохо думает о президенте России Владимире Путине, также думают и о его сербском коллеге Александре Вучиче. А кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию.
По словам Вулина, на протяжении многих веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, то и Сербия бы не смогла. Он подчеркнул, что без свободной, сильной России не будет и свободной и сильной Сербии. Именно поэтому российско-сербское сотрудничество раздражает тех, кто не хочет видеть свободную Сербию, заключил Вулин.
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Элина Позднякова