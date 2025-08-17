В Сербии высказались о введении чрезвычайного положения на фоне протестов

17 августа 2025, 18:02

Вучич не собирается вводить чрезвычайное положение из-за протестов

Фото: iStock/sibway

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти не рассматривают возможность введения чрезвычайного положения несмотря на продолжающиеся протесты в стране. Об этом сообщает ТАСС.