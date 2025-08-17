В Сербии высказались о введении чрезвычайного положения на фоне протестов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти не рассматривают возможность введения чрезвычайного положения несмотря на продолжающиеся протесты в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Массовые акции протеста начались после трагического обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
В Белграде в беспорядках участвовали около 1,3 тысячи человек, которые забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями и другими предметами. В Нови-Саде на акции собрались порядка 500 протестующих.
Несмотря на напряжённую ситуацию, руководство страны настаивает на необходимости сохранять спокойствие и искать диалог с населением.
Читайте также: