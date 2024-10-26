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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Вучич: Сербия отправит Украине генераторы и трансформаторы на €8,4 млн евро

Вучич: Сербия отправит Украине генераторы и трансформаторы на €8,4 млн евро

26 октября 2024, 16:56
Александр Вучич (фото: сайт Кремля)

Александр Вучич (фото: сайт Кремля)

Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму €8,4 млн евро. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире Prva TV. По его словам, гуманитарный груз отправили, так как у украинцев нет электричества.


«Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее», — заявил он.
Ранее Вучич назвал гением главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, отметив устойчивость российской экономики. По его словам, при этом российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях.

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#вучич
#гуманитарная помощь
#украина
#сербия
Стало известно, где готовилась инициатива Гутерреша по судоходству
РИА Новости: инициатива генсека ООН Гутерреша по судоходству готовилась в Киеве
26 октября 2024, 17:30

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, которую пообещал изучить президент России Владимир Путин, судя по всему, готовилась в Киеве. Об этом со ссылкой на анонимный источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, инициатива похожа на предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море в 2022 году.
«Аналогичное предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море, оформленное в июле 2022 года, не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы — облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений», — заявил он.
Источник отметил, что очередную попытку генсек ООН предпринял в марте 2024 года, Россия была готова согласиться, однако в последний момент сделку сорвал Владимир Зеленский.
«В отношении же нынешней инициативы Гутерреша, которая, судя по всему, была подготовлена в Киеве, - Владимир Путин обещал изучить ее», — подчеркнул он.
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На Украине военнообязанным разрешили частично восстановить бронь от мобилизации
26 октября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Частично восстановить бронь от мобилизации разрешили на Украине, информирует кабмин республики на официальном сайте. Речь идет о тех, кто получил ее до 31 мая этого года.
«Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок», — сказано в публикации.
В правительстве республики добавили, что решение согласовано. Кроме того, по сообщению кабмина, до 15 ноября на предприятиях проводится аудит. По результатам проверки будут скорректированы условия бронирования.

Ранее сообщалось, какую помощь и от кого получит Украина. Известно, что речь идет о сумме в 8,4 миллиона евро.

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#всу
#мобилизация
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МО РФ: бойцы ВС России вывели из строя бронемашины боевиков ВСУ под Курском
26 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные вывели из строя бронемашины боевиков ВСУ на Курском направлении, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что бойцы группировки войск «Север» использовали ударные FPV-дроны.
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов», — прокомментировали в Минобороны.
Там резюмировали, что вторая машина украинских боевиков была ликвидирована прямым попаданием, когда противник захотел забрать свою технику.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
#украина
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#конфликт
#вс рф
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Rheinmetall: на Украине готов первый завод из четырех по производству танков
26 октября 2024, 16:46

Фото: iStock/Ruthie Arora

На Украине готов первый завод Rheinmetall по производству танков из четырех строящихся оружейных предприятий компании. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер, передает украинское издание ТСН. По его словам, сейчас на заводе обслуживают БМП и танки.
«У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки», — сказал он.
Отмечается, что концерн Rheinmetall собирается построить еще три предприятия, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Кроме того, по информации издания, компания намерена наладить выпуск комплексов ПВО.

Ранее аналитик Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине. По его данным, немецкая Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Над Орловской и Брянской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
26 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских дрона над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что попытка вражеской атаки была пресечена около 13:00 мск. Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в своем Telegram-канале, что пострадавших и каких-либо повреждений в результате ликвидации БПЛА не зафиксировано.

На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Липецкой области работает ПВО — Артамонов
26 октября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Противовоздушная оборона работает в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что на места падения дронов выехали спецслужбы. Губернатор призвал соблюдать правила поведения при красном уровне опасности. Артамонов сделал акцент, что угроза атаки дронов сохраняется. В городе остановили общественный транспорт до стабилизации ситуации.

Кроме того, Артамонов попросил население не выкладывать фото и видеозаписи о последствиях ударов БПЛА, чтобы враг не мог скорректировать новые атаки.

Ранее сообщалось, какой населенный пункт взяли под контроль российские бойцы.

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#конфликт
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Военкор Коц: бойцы ВС РФ взяли под контроль Горняк в ДНР
26 октября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/macky_ch

Населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) контролируют бойцы ВС РФ, пишет в Telegram-канале военкор KP.RU Александр Коц. Он уточнил, что на крышу одного из зданий водрузили российский триколор.
«Сегодня подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению города Горняк на стратегически важном направлении», — говорится в сообщении.
Он добавил, что российские силы успешно прорвали оборону боевиков ВСУ, ударив по живой силе врага. В Минобороны на момент написания заметки данные официально не подтверждали.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео из освобожденного в сентябре Украинска. Политик пожелал успехов бойцам ВС РФ.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#днр
#новости
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Одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации
«Страна»: одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации
26 октября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Одесситы подняли бунт против украинских военкомов на фоне насильственной мобилизации, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что те устроили облаву на рынке.
«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.

Журналисты уточнили, что мужчины были буквально захвачены военкомами, однако местным удалось их отбить, вытеснив военных с рыночной территории. На опубликованных записях слышны удары по металлу, горожане перекрыли рыночные железные ворота.

В конце февраля 2022 года на Украине началась мобилизация, которая периодически ужесточается. Призывников в буквальном смысле ищут с собаками.

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В Курской области настал момент истины
Дандыкин: для ВСУ в Курской области настал момент истины — плен или уничтожение
26 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Для боевиков ВСУ, находящихся в Курской области, настал момент истины — либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, снабжение и ротация у украинских военных на этом направлении сведена к нулю, а захваченная в августе территория уменьшилась вдвое.
«Сейчас в два раза сократилась территория, которую ВСУ захватили на Курской земле. Это гарнизон, который находится на севере. Пополнение боеприпасами, ротация людей сейчас сведены к нулю у ВСУ», — пояснил он.
Дандыкин отметил, что в Курской области на данный момент расположены около 2000 украинских солдат и все они — в окружении, прячутся в лесах, но пытаются бороться.
«Они находятся в окружении, прячутся по лесополосам, но оказывают сопротивление. Наши ребята наносят удары. Но противник пытается вводом новых формирований со стороны границы с Курской областью деблокировать и вывести их оттуда», — добавил капитан.
По словам эксперта, надвигающиеся погодные условия играют на руку российской армии, так как противнику будет сложнее отступать.
«Противнику будет сложнее уходить по дорогам, техники становится все меньше, топлива для нее, в общем-то, нет. То есть наступает момент истины: либо сдаваться, либо быть уничтоженными», — резюмировал Дандыкин.
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#всу
#вс рф
#солдат
#курская область
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