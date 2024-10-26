Вучич: Сербия отправит Украине генераторы и трансформаторы на €8,4 млн евро

Александр Вучич (фото: сайт Кремля)
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на общую сумму €8,4 млн евро. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире Prva TV. По его словам, гуманитарный груз отправили, так как у украинцев нет электричества.
«Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее», — заявил он.Ранее Вучич назвал гением главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, отметив устойчивость российской экономики. По его словам, при этом российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях.
Читайте также:
Вучич назвал гением главу ЦБ РФ Набиуллину
Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии после его диалога с министром России
Вучич поблагодарил бойцов Красной армии за освобождение Белграда от фашистов
Данил Пономарев