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Ветерана карательного отряда СС «Галичина» нациста Ярослава Хунку (Гунько) ищут 15 государств-членов Интерпола, сообщает пресс-служба российского МВД.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — прокомментировали в ведомстве.Отмечено, что у Интерпола ушло практически десять месяцев, на одобрение решения внести нациста в листы по розыску как участника массового уничтожения мирных граждан СССР в период Великой Отечественной войны.
В МВД надеются, что все военные преступники понесут заслуженное наказание, поскольку деяния подобного рода не имеют срока давности. Известно, что Гунько причастен к ликвидации как минимум 500 мирных граждан Советского Союза.
Гунько получил известность, когда присутствовал в канадском парламенте, где с речью выступал глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинский политик и 98-летний нацист аплодировали друг другу.
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