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Названо количество разыскивающих нациста Гунько (Хунку) стран

МВД РФ: украинского нациста Гунько-Хунку ищут 15 стран по линии Интерпола
26 августа 2024, 17:24
Фото: istockphoto/imranahmedsg

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Ветерана карательного отряда СС «Галичина» нациста Ярослава Хунку (Гунько) ищут 15 государств-членов Интерпола, сообщает пресс-служба российского МВД.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — прокомментировали в ведомстве.
Отмечено, что у Интерпола ушло практически десять месяцев, на одобрение решения внести нациста в листы по розыску как участника массового уничтожения мирных граждан СССР в период Великой Отечественной войны.



В МВД надеются, что все военные преступники понесут заслуженное наказание, поскольку деяния подобного рода не имеют срока давности. Известно, что Гунько причастен к ликвидации как минимум 500 мирных граждан Советского Союза.

Гунько получил известность, когда присутствовал в канадском парламенте, где с речью выступал глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинский политик и 98-летний нацист аплодировали друг другу.

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#россия
#мвд
#розыск
#нацизм
#новости
Развожаев: в Севастополе частично отключался свет из-за сбоя на сетях Крыма
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Севастополь частично остался без света из-за сбоя на сетях энергосистемы Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Спустя час подачу электричества восстановили.
«По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы», — написал губернатор.
По информации Развожаева, свет отключался в районе Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, частично затронул центр города, проспект Победы, села Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

На данный момент, спустя час после сбоя, подачу электричества восстановили.
«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — заключил губернатор.
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Стала известна судьба кота из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка мужчины
SHOT: нашелся кот из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка москвича
26 августа 2024, 17:07

Фото: istock/Nataliia Krikheli

В квартире москвича, который выбросил из окна жену и грудного ребенка, спустя два дня нашли перепуганного кота по кличке Кеша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас питомцу, который все это время прятался в шкафу, ищут новых хозяев.
По данным издания, кота нашли случайно в гардеробе, освободившись, он стал громко мяучить, выпрашивая воды и еды.

Сейчас Кеше ищут новых хозяев, пока что его на время приютили соседи. У кота есть много проблем со здоровьем — стресс, курс успокоительных средств, больной кишечник — потому за ним требуется особенный уход.



Трагедия в ЖК «Лефортовский парк» произошла в воскресенье, 25 августа, когда 39-летний житель выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Двор жилого комплекса оцепили, мужчину задержали. В материале «Радио 1» — детали этого трагичного происшествия.

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Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь
26 августа 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работники поймали Мособлпожспаса поймали летучую мышь, влетевшую в квартиру в Одинцовском городском округе. Случай произошёл в одном из жилых многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью, но побоялась трогать её и обратилась за помощью к спасателям.
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обезопасили руки, а затем с помощью подручных средств поймали представительницу отряда рукокрылых и выпустили на свободу искать новое место для ночлега», – рассказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владислав Беляев.
В ведомстве отметили, что летучие мыши чаще стали заглядывать в гости горожанам. Правда, крылатые герои различных ужастиков специально на людей не нападают.

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В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА
26 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto / Björn Forenius

В Саратове продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По словам губернатора, специалисты областной службы спасения снимают повреждённые конструкции с многоэтажного дома.В Энгельсе жители уже смогли вернуться в свои квартиры», - поделились в Газета.ру.

Как сообщал Роман Бусаргин, в понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовом и Энгельсом. Их обломки попали в жилые дома.

Позднее стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали несколько человек.

В Саратове раненую женщину спускали с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждены четыре частных дома.

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В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Il Sole 24 Ore: капитана яхты Bayesian подозревают в ее крушении
26 августа 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Капитана затонувшей у побережья Италии яхты Bayesian подозревают в ее крушении, сообщает Il Sole 24 Ore. Подозреваемого зовут Джеймс Катфилд.
«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — говорится в материале.
В статье также сказано, что фигурант является гражданином Новой Зеландии, ему 51 год. По информации обозревателей, Катфилд отвечал на вопросы прокуроров и судей города Термини Имерезе в минувшее воскресенье, 25 августа.

Ранее прокуратура возбудила дело по факту гибели миллионера Майка Линча и других шести человек, погибших в результате инцидента. Яхта затонула 19 августа.

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#италия
#крушение
#расследование
#новости
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Очевидцы описали ощущения от удара в момент атаки дрона ВСУ в Саратове
26 августа 2024, 16:39

Фото: istockphoto / rancho_runner

ВСаратове произошла атака многоэтажного жилого дома с помощью дрона ВСУ. Жительница соседнего комплекса, Ирина, рассказала РИА Новости о том, что в момент атаки она почувствовала толчок, как будто беспилотник попал в её дом.
Также она слышала звуки, похожие на шум мопеда, и два взрыва.

Один из украинских беспилотников влетел в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В результате атаки одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а трём другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

«С утра сначала был такой звук, как от мопеда, потом взрыв. Потом было второе жужжание. Прямо вот мопед. Такое впечатление, что он летел прямо к нам в окно. И потом взрыв», — поделилась женщина.

После этого раздались звуки разбивающегося стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация.

«Был такой толчок, как будто в окно. И вот потом... мы в окно побежали смотреть, потому что поняли, что уже произошло», — подчеркнула Ирина.

Другой свидетель атаки сообщил, что украинский беспилотник «прямо чётко направлялся в сторону дома».

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В Омске семь человек госпитализировали после пожара на НПЗ
26 августа 2024, 16:03

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Семь человек были госпитализированы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.
«На данный момент пожарные продолжают работать на месте происшествия. По уточнённым данным, в результате инцидента семь человек были госпитализированы. Все они доставлены в БСМП-1», — написал губернатор.

Также на месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов.

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Избила ложкой и утопила: Новые подробности в деле опекунши с Урала, убившей 6-летнего мальчика
Опекуншу погибшего Далера оставили под стражей до 28 января
26 августа 2024, 15:56

Фото: istock / BrianAJackson

Сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении опекунши Вероники Наумовой и ее 21-летнего племянника. Женщина, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, долгое время издевалась над ним. В материале «Радио 1» расскажем, как новые подробности этого жуткого убийства.

Убийство Далера Бобиева: что произошло

«В начале декабря 2022 года фигурантка, избив сначала ребенка металлической ложкой для обуви, погрузила его затем в ванну с холодной водой и утопила мальчика», — рассказал старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Затем Наумова вынесла тело Далера в спортивной сумке и спрятала в гараже. Тело ребенка было обнаружено только 29 июня 2023 года.

Невзирая на смерть мальчика, Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. СМИ писали, что она даже прятало тело ребенка в морозилке, установленной под полом первого этажа квартиры обвиняемой. Сама фигурантка на допросах утверждала, что не избавлялась от тела из любви и жалости к мальчику.

Привязывала к кровати

Следственный комитет опубликовал видео с эксперимента, проведенного в квартире обвиняемой. Опекунша заявила следователям, что привязывала мальчика на время сна в углу за плохое поведение. Она отметила, что он мог оставаться в таком положении длительное время, пока не извинится.

Также женщина показала, как избивала ребенка. Пресс-служба ведомства уточнила в своем Telegram-канале, что на протяжении трех лет перед смертью ребенка она систематически применяла к нему жестокость.

Шульга рассказал, что что Наумова вовлекала в совершение преступлений двух несовершеннолетних девочек и племянника, угрожая ему выселением из квартиры, если он не выполнит ее указания.

Во время сегодняшнего судебного процесса Наумова заявила, что не убивала Далера, а к его смерти якобы причастен другой ребенок, который жил в семье. Но называть его имя женщина наотрез отказалась.
Фото: istock / takasuu

Получала выплаты на умершего

Кроме того, она продолжала получать выплаты на ребенка, таким образом управлению социальной политики был нанесен ущерб в сумме более 100 тысяч рублей

Бывшему ведущему специалисту отдела опеки предъявили обвинение по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) за непринятие мер по контролю за условиями жизни мальчика. По версии следствия, она вовремя не проконтролировала условия жизни находившегося под опекой ребенка.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности заведующей детсадом знала о травмах у ребенка, но не уведомила соответствующие органы. Она также не проинформировала о непосещении Далером детского сада в течение более чем 200 дней без уважительной причины. Суд 26 августа наложил на нее запрет определенных действий.

Помимо прочего, фигурантка обманывала родного отца Далера, присылая ему снимки мальчика, заверяя, что с ним все хорошо.

Согласно предварительному расследованию, Наумова обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, убийстве и других.
Фото: istock / Synthetic-Exposition

Искала убитого своими же руками ребенка

Далер и его старшая единоутробная сестра находились у Вероники Наумовой под опекой с 2019 года.

Родная мать детей была лишена родительских прав из-за злоупотребления спиртным, а отец мальчика находился в исправительной колонии строгого режима за разбой. Суммарно Наумовы воспитывали шестерых детей, из которых трое были родными.

Опекунша работала учителем биологии и географии в частной школе, ее супруг Александр является сержантом ВС РФ и участником спецоперации.

В конце июня 2023 года Вероника заявила в полицию об исчезновении Далера. Тогда она общалась с представителями СМИ и утверждала, что Далер сбежал. Однако через 3 дня она призналась, что он умер еще в 2022 году.

После всех экспертиз, следствие пришло к выводу, что 2 декабря 2022 года Вероника убила ребенка.

Веронике Наумовой продлили меру пресечения до 28 января 2025 года. Женщину обвиняют в убийстве мальчик, истязаниях и мошенничестве с выплатами.

Женщину начали судить одновременно с Даниилом Егольниковым, племянником ее мужа. Студент, который также несколько лет воспитывался в семье Наумовых, обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

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Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Parisien: ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
26 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/MUNTHITA LAMLUE

Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Об этом информирует газета Parisien.
В статье отмечается, что группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.

Сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и несколько других ресурсов подверглись атакам. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.

Депутат немецкого парламента от правой партии «‎Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram связана с борьбой с оппозицией.

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