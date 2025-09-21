В Сети продают личные данные 20 млн украинцев
Масштабную утечку личных данных зафиксировали на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко в Facebook*.
По его словам, в Сети появился архив, в котором слиты сведения о 20 миллионах украинцах. В открытом доступе находится только ограниченный фрагмент. Полный же массив информации злоумышленники предлагают приобрести за деньги.
Нардеп отметил, что в базе содержатся номера телефонов, в том числе контакты известных политиков. Информация в ней ранее была частично доступна в различных реестрах, сейчас же ее скомплектовали. Утекшие данные актуальны на период до 31 декабря прошлого года.
Парламентарий посоветовал гражданам срочно сменить пароли во всех сервисах, привязанных к телефону или электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию и по возможности заменить номера, которые они используют для финансовых операций.
*Запрещен в РФ
