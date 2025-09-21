В Сети продают личные данные 20 млн украинцев

21 сентября 2025, 11:08

На Украине зафиксировали утечку данных 20 млн граждан

Фото: iStock/Tippapatt

Масштабную утечку личных данных зафиксировали на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко в Facebook*.