Мексиканский посол Мехиас оценил безопасность и гостеприимство Москвы

Фото: Istock/Andrey Rykov

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК высоко оценил уровень безопасности, развития транспорта и культурной жизни Москвы, а также подчеркнул важность знакомства с повседневной жизнью страны за пределами столицы.



Об этом сообщает РБК. Мехиас особо отметил удобство московского метро и пригородных электричек, которые позволяют легко добираться до исторических мест.


«Москва предлагает не только богатую культурную программу, но и образцовую городскую инфраструктуру», — заявил посол.
Он добавил, что гостеприимство местных жителей и атмосфера безопасности стали для него приятным открытием.

Дипломат также подтвердил заинтересованность Мексики в укреплении отношений с Россией, включая возможное введение безвизового режима. Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявлял о готовности Москвы обсуждать этот вопрос.

