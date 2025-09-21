Мексиканский посол Мехиас оценил безопасность и гостеприимство Москвы

21 сентября 2025, 03:01

Фото: Istock/Andrey Rykov

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК высоко оценил уровень безопасности, развития транспорта и культурной жизни Москвы, а также подчеркнул важность знакомства с повседневной жизнью страны за пределами столицы.





Об этом сообщает РБК. Мехиас особо отметил удобство московского метро и пригородных электричек, которые позволяют легко добираться до исторических мест.



«Москва предлагает не только богатую культурную программу, но и образцовую городскую инфраструктуру», — заявил посол.

