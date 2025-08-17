В Сети вспомнили монолог Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

17 августа 2025, 21:33

Михаил Задорнов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

После появления главы МИД России Сергея Лаврова на международном саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», в соцсетях начали активно вспоминать выступление сатирика Михаила Задорнова, в котором он с юмором рассказывал о реакции иностранцев на советскую символику.