В Сети вспомнили монолог Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР
После появления главы МИД России Сергея Лаврова на международном саммите на Аляске в свитере с надписью «СССР», в соцсетях начали активно вспоминать выступление сатирика Михаила Задорнова, в котором он с юмором рассказывал о реакции иностранцев на советскую символику.
Как пишет KP.ru, один из пользователей процитировал фрагмент выступления юмориста, где тот рассказывал случай из поездки в Италию. Тогда местный житель с восторгом подбежал к Задорнову, одетому в майку с аналогичной надписью, и воскликнул: «О!».
Многие отметили, что ностальгия по СССР, особенно в виде символики, вызывает интерес и за пределами России – тенденция, которую еще в 90-е годы подмечал Задорнов. В одном из своих концертов он рассказывал, что на итальянском языке аббревиатура «СССР» звучит как «Чи-Чи-Чи-Пи», чем неизменно вызывала улыбки и живой отклик у местных жителей.
Сама по себе одежда с надписью «СССР» уже давно стали не просто элементом одежды, а своеобразным культурным маркером, вызывающим разнообразные реакции – от ностальгии до иронии. Появление Лаврова в таком образе на международной арене вызвало волну обсуждений и шуток, но также напомнило о временах, когда советская аббревиатура воспринималась за рубежом как нечто экзотичное и даже модное.
Пользователи отметили, что ирония Задорнова по-прежнему актуальна и точно передает отношение к таким символам в разных странах.
