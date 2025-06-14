В Севастополе сделали подарок Владимиру Путину ко Дню города

14 июня 2025, 13:09

Имя президента Владимира Путина нанесли на доску Почётных граждан Севастополя

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В субботу, 14 июня, Севастополь отмечает День города. В честь этого праздника руководство сделало подарок для президента страны Владимира Путина.