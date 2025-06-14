В Севастополе сделали подарок Владимиру Путину ко Дню города

Имя президента Владимира Путина нанесли на доску Почётных граждан Севастополя
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В субботу, 14 июня, Севастополь отмечает День города. В честь этого праздника руководство сделало подарок для президента страны Владимира Путина.



Губернатор региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что имя главы государства появилось на мемориальной стене с именами Почётных граждан Севастополя.


Развожаев подчеркнул, что такой подарок Путину является знаком глубочайшего уважения и благодарности за вклад в защиту и развитие Севастополя. А также за принципиальную позицию и поддержку стремлений руководства и жителей города к справедливости и воссоединению с Россией.

Напомним, что Владимир Путин был объявлен почётным гражданином Севастополя в 2016 году. Звание глава государства получил за личный вклад в присвоении статуса города федерального значения при вхождении в состав России.

Анастасия Чинкова

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