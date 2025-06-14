В Севастополе сделали подарок Владимиру Путину ко Дню города
В субботу, 14 июня, Севастополь отмечает День города. В честь этого праздника руководство сделало подарок для президента страны Владимира Путина.
Губернатор региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что имя главы государства появилось на мемориальной стене с именами Почётных граждан Севастополя.
Развожаев подчеркнул, что такой подарок Путину является знаком глубочайшего уважения и благодарности за вклад в защиту и развитие Севастополя. А также за принципиальную позицию и поддержку стремлений руководства и жителей города к справедливости и воссоединению с Россией.
Напомним, что Владимир Путин был объявлен почётным гражданином Севастополя в 2016 году. Звание глава государства получил за личный вклад в присвоении статуса города федерального значения при вхождении в состав России.
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