В Штатах неожиданно высказались о Путине в ответ на резкие слова Зеленского

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин не переживает за саммит в Швейцарии, как говорит украинский политик Владимир Зеленский, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive профессор США Джон Миршаймер.
По словам Миршаймера, Путин занят решением серьезных вопросов. Таких, как победа в украинском конфликте. По мнению американского профессора, российский лидер потратит на размышления о саммите «одну-две-три минуты». Миршаймер подчеркнул, что у Путина трехзначный IQ.
Профессор уверен, идея о том, что швейцарская мирная конференция повлияет на ход украинского конфликта, является несерьезным аргументом.
Швейцарский саммит по вопросам Украины пройдет 15-16 июня.
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Профессор уверен, идея о том, что швейцарская мирная конференция повлияет на ход украинского конфликта, является несерьезным аргументом.
«Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа», – заключил Миршаймер.
Швейцарский саммит по вопросам Украины пройдет 15-16 июня.
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Никита Кротов