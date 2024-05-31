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В Штатах неожиданно высказались о Путине в ответ на резкие слова Зеленского

Миршаймер: Путин занят важными делами, а не переживаниями о мирном саммите
31 мая 2024, 18:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не переживает за саммит в Швейцарии, как говорит украинский политик Владимир Зеленский, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive профессор США Джон Миршаймер.
По словам Миршаймера, Путин занят решением серьезных вопросов. Таких, как победа в украинском конфликте. По мнению американского профессора, российский лидер потратит на размышления о саммите «одну-две-три минуты». Миршаймер подчеркнул, что у Путина трехзначный IQ.

Профессор уверен, идея о том, что швейцарская мирная конференция повлияет на ход украинского конфликта, является несерьезным аргументом.



«Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа», – заключил Миршаймер.

Швейцарский саммит по вопросам Украины пройдет 15-16 июня.

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#новости
В выходные в Москве будут грозы и ветер
31 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/shujaa_777

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в эти выходные в столице ожидаются грозы и ветер.
«Выходные в Москве пройдут под аккомпанемент не тридцатиградусной жары, а под аккомпанемент кратковременных дождей, ливней, гроз и порывистого ветра. Температура при этом не очень сильно просядет: она упадет всего лишь до 25°C днём», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Тем временем в Кузбассе начался сезон навигации, который продлится до конца октября.

«Сотрудники МЧС России напоминают, что перед началом эксплуатации судно должно пройти обязательное освидетельствование: перед его регистрацией, каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете, перед перегоном в другой регион, после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что в Черкасске сильнейший град разбил стеклянную крышу торгового центра «Панорама».

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Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией, чем помощь Украине
Зеленский: для Бразилии приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине
31 мая 2024, 18:58

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Бразилия считает, что для нее приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине. Об этом информирует издание O Globo.
Предводитель киевского режима выразил недовольство, поскольку Бразилия не должна иметь хорошие отношения с РФ, а также ей следует оказывать поддержку Киеву. К тому же Зеленский задался вопросом, почему ему необходимо снова повторять подобные вещи.

Лидер Украины добавил, что Бразилия якобы обязана выставить ультиматум России.

Ранее Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Напомним, США разрешили Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

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#зеленский
#киев
#послание
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Россия требует от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия потребовала от США ответа на вопрос о размещении ядерного оружия в АТР
31 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/Gerasimov174

Россия требует от американской делегации прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила зампостпреда РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева.
Россия считает, что США могут попросить государства Азии, не включая Филиппин, предоставить им территорию для размещения своих ракет средней и меньшей дальности, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Днём ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты не видят необходимости в возвращении своего ядерного вооружения в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров.

До этого 4 апреля Сухопутные войска ВС США объявили о планах размещения ракет средней дальности в Азии для сдерживания Китая.

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#сша
#россия
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Водолацкий раскрыл, кто управляет оружием, поступающим на Украину
Водолацкий: Поступающим Украине оружием управляют западные инструкторы
31 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что всем оружием, поступающим на Украину со стороны США и ЕС, управляют западные инструкторы.
По его мнению, украинским военным управление такой техникой не доверяют.

«Украинским военным не доверяют системы слежения, наведения и пуски. Лишь обслуживание заряжающего устройства. Плюс идёт наведение через космос. Вся военная космическая группировка НАТО сегодня работает на эти цели. Поэтому разговоры о том, что Запад разрешит Украине обстрелы по территории Российской Федерации, Запад это разрешает сам себе», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

А политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что запрет США на использование украинской армии их оружия против российских территорий, по сути, является формальностью.

«Запрет существует не как запрет. Нигде не написано: «Нельзя стрелять по России». Оружие, ввозимое Штатами, может быть применено с их согласия», — высказывал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Ранее сообщалось, что Госдеп США намерен создать фонд для противодействия России в Африке.

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#сша
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#запрет
#мнение
#политолог
#нато
#запад
#украина
#спецоперация
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США задумались о фонде для информационного противодействия России в Африке
31 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Госдеп США намерен создать фонд для противодействия России в Африке.
Ведомство запросило у американского конгресса финансирование на эти цели в размере $58,8 млрд.

Как передаёт RT, новый фонд будет «повышать устойчивость к связанной с Кремлём дезинформации, а также усиливать институциональную устойчивость, укреплять гражданское общество и совершенствовать избирательные системы и процессы в странах Африки».

Ранее сообщалось, что Вашингтон наложил строгие рамки для использования американского оружия в приграничной зоне Харьковской области. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, The Wall Street Journal уточнили, что это делается для того, чтобы избежать эскалации конфликта и возможности прямого столкновения между США и РФ.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети X, что американский лидер Джо Байден «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».

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#сша
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#нато
#рф
#джо
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Генпрокуратура признала деятельность немецкой Dekoder – gGmbH нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность Dekoder – gGmbH нежелательной в РФ
31 мая 2024, 18:06

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder – gGmbH*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что организация была учреждена в 2015 году в Германии. Ей создан сайт, который доступен как на немецком, так и на русском языках. На нём размещаются исключительно не имеющие доказательств статьи с обвинениями в адрес российских властей. Портал сотрудничает с информационными ресурсами, внесёнными в реестр иностранных агентов, и с организациями, деятельность которых признана нежелательной в России.

В ведомстве подчеркнули, что Dekoder – gGmbH* публикует материалы, в которых обвиняет Россию в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии». А после начала СВО на сайте начали появляться материалы, содержание недостоверные и дискредитирующие ВС РФ сведения.

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#фейки
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Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России
Генерал ВС ФРГ Бройер: учения НАТО в Литве являются четким сигналом России
31 мая 2024, 17:37

Фото: iStock/diegograndi

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявил, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются четким предупреждением в адрес РФ. Об этом сообщает Sky News.
По словам генерала, данный сигнал выступает в качестве сигнала сдерживания.

Напомним, учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая текущего года. Данные учения будут длиться на протяжении шести месяцев. В них принимают участие сухопутные соединения стран-участниц блока.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проводимые Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.

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#учения
#данные
#мид рф
#нато
#литва
#россия
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Стало известно о подготовке к депортации из Латвии сотен российских пенсионеров
Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 российских пенсионеров
31 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/william87

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вышинского, в настоящее время данная проблема является самой острой. Он отметил, что в СПЧ подготовили предложения об организации приема россиян.

Вышинский добавил, что имеется система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области. Примечательно, что в них могут оказать первый прием на пять-семь дней для высланных граждан РФ.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.

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#латвия
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В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов СПО
31 мая 2024, 16:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе техникума имени С. П. Королева. В нем приняли участие более 120 начинающих педагогов системы СПО.

«До начала форума для участников организовали вебквиз по мультпедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию, которые помогли присутствующим освоиться и познакомиться друг с другом. В рамках стратегической сессии участники обсудили вопросы, связанные с особенностями формирования педагогической техники и педагогической технологии молодого преподавателя СПО, эффективными технологиями учебной деятельности для формирования профессиональных компетенций студентов», — рассказали в пресс-службе.

Также в рамках программы образовательного мероприятия участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов.

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