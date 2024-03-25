В Швейцарии назвали сроки окончания СВО на Украине

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Россия одержит победу в конфликте уже в 2025 году при условии, что ВСУ не смогут удержать линию фронта. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в статье.
Кроме того, авторы материала предполагают, что конфликт может быть вовсе заморожен. По их мнению, сейчас ВСУ не в состоянии продолжать боевые действия. Издание также отмечает, что союзники слишком поздно направили танки Украине. Кроме того, у Киева нет нормальной воздушной поддержки и запаса боеприпасов.
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Элина Позднякова