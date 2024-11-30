Генпрокуратурой ФРГ установлены личности двух подозреваемых в подрывах СП и СП-2

Фото: istockphoto/guteksk7
Генеральная прокуратура ФРГ сумела установить личности двух подозреваемых в совершении террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Имена их не разглашаются в интересах следствия.
Об этом сообщил глава ведомства Йенс Роммель. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он отметил, что ему и его коллегам удалось продвинуться в расследовании терактов, но сделать предстоит ещё очень много. Установление личностей двух подозреваемых в организации взрывов генеральный прокурор назвал успехом, на который изначально сложно было рассчитывать.
Роммель указал, что предыстория преступления и мотивы преступников ещё окончательно не установлены. По его словам, выявление личностей других подозреваемых, мотивация преступления, особенно в части возможной государственной вовлечённости в террористическую операцию, являются предметом дальнейшего расследования, заключил глава генеральной прокуратуры ФРГ.
Читайте также:
Названо количество размещенных на «Северных потоках» бомб
Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»
Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
Александр Бойцов