В Швейцарии приняли новые меры в рамках 14-го пакета санкций против РФ

Фото: istockphoto / william87
Швейцария ввела новые ограничения в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом сообщается на правительственном сайте страны. Об этом сообщили в ТАСС.
«Согласно информации, опубликованной 21 августа 2024 года, Федеральный совет принял решение присоединиться к дополнительным мерам, предусмотренным 14-м пакетом санкций ЕС против России. Эти изменения вступят в силу 27 августа того же года», — передали в ведомстве.
Напомним, что ранее, 9 июля, Швейцария уже присоединилась к последнему пакету европейских санкций против России.
В список были внесены 69 физических лиц и 47 организаций.
Читайте также:
Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова
Президент Киргизии убрал мусор в горах в назидание согражданам
Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsApp в России
Мира Полтева