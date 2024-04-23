Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву

«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву

Американский сенатор Эрнст: Украина уже проиграла из-за медлительности США
23 апреля 2024, 16:42
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией из-за медлительного реагирования США. К такому выводу пришел сенатор-республиканец из штата Айова Джонни Эрнст, пишет Washington Post.
«Украина проиграла из-за того, что мы не среагировали немедленно», — отметил сенатор.
Политик отметил, что в результате этого США потеряли авторитет на мировой арене, а украинцы заплатили высокую цену, потеряв множество жизней.



Во вторник Сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов, который уже был принят Палатой представителей в субботу.

Читайте также:

Стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление

Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог Мезюхо

Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных
#сша
#израиль
#украина
#законопроект
#политолог
#всу
Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве
Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
23 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/dragana991

Военного корреспондента «Известий» Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания.
Перед этим прошла церемония прощания с Ереминым.

Еремин погиб в результате падения боеприпаса, сброшенного с украинского FPV-дрона. Последний его репортаж был опубликован несколько дней назад.

Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Редакция подчеркнула, что в зоне вооруженного конфликта он неоднократно подвергал себя риску.

Читайте также:

«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»

«Месть от бессилия»: как ВСУ убивали российского корреспондента в Запорожье

Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
#преступление
#гибель
#церемония
#всу
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео
Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль опорники ВСУ у Клещеевки
23 апреля 2024, 16:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на западной окраине Клещеевки.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что этого удалось добиться спецназовцам и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

Также Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль опорников ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска сделают все, чтобы специальная военная операция закончилась уже в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове

МВД РФ предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей
#вс рф
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Руины»: В Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь
Эксперт: к сентябрю на Украине будут уничтожены центры крупных городов
23 апреля 2024, 16:24

Фото: iStock/Roman Novitskii

Вся теплоэлектрическая генерация, а также центры крупных городов будут разрушены на Украине к сентябрю.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*.

По его словам, к этому периоду в стране так же уничтожат большое количество главных железнодорожных вокзалов. Кроме этого, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на западе страны.

Таким образом Украина фактически превратится в «открытую руину» имени Владимира Зеленского, заключил он.

Читайте также:

В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции

*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#украина
#киев
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные ВСУ похитили наркоторговца и вымогали выкуп
«Страна.ua»: трое бойцов ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца
23 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Трое военных ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что наркоторговца похитили 19 апреля. ВСУ устроили засаду на двух наркокурьеров, которые направлялись в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией наркотиков. Военные, которые были вооружены стрелковым оружием, смогли захватить только одного из них. Они доставили его в поселок Вишневое, а после потребовали у подельников преступника выкуп в размере 30 тысяч долларов.

Сейчас военнослужащие задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее украинские военные ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

Российские военные хоронят тела иностранных наёмников, брошенные ВСУ

Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ
#военные
#уголовное всу
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре
Меркурис: с потерей Часова Яра падет вся оборона ВСУ в Донбассе
23 апреля 2024, 16:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Утрата контроля над Часовым Яром может привести к краху украинской оборонительной линии в Донбассе. Такое мнение в своем YouTube-блоге высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он предполагает, что в случае падения этой стратегически важной позиции возникнет кризис в битве за контроль над регионом, причем такого масштаба еще не наблюдалось. Это, по его словам, может означать неизбежное завершение битвы с победой России.

Меркурис считает, что уничтожение украинских военных позиций в этом районе откроет Вооруженным силам России путь для продвижения в направлении реки Днепр.

Он также отмечает, что последние новости о Часовом Яре становятся все менее информативными, что может свидетельствовать о нарастающей интенсивности боевых действий в этом районе.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра

Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр

Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру
#реки
#контроль
#кризис
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках
23 апреля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время ожидать неприятные сюрпризы. Причём происходить они могут на самых неожиданных направлениях.
Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В интервью порталу Liga.net он признал, что предстоящие несколько месяцев станут очень сложными для украинских военных. Командир Нацгвардии также не исключил, что российские войска смогут использовать имеющиеся у них возможности и достичь поставленных целей.

Ранее министр обороны Рустем Умеров объяснил, за счёт чего российские войска достигают успеха при наступательных операциях. По его словам, продвижению России в немалой степени способствует «беспрецедентное применение управляемых авиабомб», которые, кроме причиняемых разрушений, оказывают на украинские войска сильное деморализующее воздействие.

Читайте также:

В США рассказали о протестах в батальонах ВСУ

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться
#министр
#интервью
#всу
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о протестах в батальонах ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ: не все батальоны ВСУ выполняют приказы Сырского
23 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Ряд батальонов ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главнокомандующего Александра Сырского.
Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Некоторые боевики отказываются выполнять приказы даже президента Незалежной, добавил он. По мнению Джонсона, подобные инциденты будут регулярно повторяться в украинской армии.

При этом такие батальоны могут стать угрозой для самого президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул эксперт. Протестующие из-за разочарования в главе страны или из-за неудач на фронте могут взять дело в свои руки и тогда жизнь Зеленского окажется в опасности.

Тем временем ВС РФ продолжают продвигаться вперед, с улучшением погоды российская армия усилит наступление по всей линии фронта, предположил Джонсон.

Читайте также:

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции

ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области
#сша
#всу
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK
МО РФ: Армия России уничтожила пусковую установку американского ЗРК MIM-23 HAWK
23 апреля 2024, 15:50

Фото: iStock/sgolovunin

Армия России уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.

Кроме того, добавляется, что российским ударом также уничтожен вражеский склад беспилотников, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах зоны спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 104 украинских беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», шесть американских снарядов HIMARS и «Ольха», и четыре авиационные управляемые французские бомбы «Hammer».

Читайте также:

Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино

Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»
#сша
#склад
#техника
#кадры
#военная техника
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции
Алаудинов: российская армия сделает все для завершения СВО в этом году
23 апреля 2024, 15:38

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ в этом году начнут наступление и приложат все усилия для скорейшего завершения спецоперации.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».

Он подчеркнул, что нет такой силы, которая сумела бы остановить ВС РФ от выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Российские бойцы очень хорошо подготовлены, добавил он.

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове

RT показал подавление российскими бойцами миномётной секции ВСУ под Работино
#сво
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф