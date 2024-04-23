«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву

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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией из-за медлительного реагирования США. К такому выводу пришел сенатор-республиканец из штата Айова Джонни Эрнст, пишет Washington Post.
«Украина проиграла из-за того, что мы не среагировали немедленно», — отметил сенатор.Политик отметил, что в результате этого США потеряли авторитет на мировой арене, а украинцы заплатили высокую цену, потеряв множество жизней.
Во вторник Сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов, который уже был принят Палатой представителей в субботу.
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