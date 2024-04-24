В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

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Новый пакет военной помощи Украине покроет «самые насущные потребности» Киева. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости.
«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — подчеркнул он.Он добавил, что поставки не буду анонсированы, до тех пор, пока их не одобрит Сенат и не подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден. Но уже можно выдвинуть предположение, что в пакет войдут средства ПВО и боеприпасы.
Во вторник, 23 апреля, Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.
Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.
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Алина Юрчак