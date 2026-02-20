В Швейцарии заявили о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине, если стороны выразят такое желание. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер.
По его словам, Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми участниками процесса и предлагает свои добрые услуги. В случае запроса со стороны делегаций конфедерация готова вновь предоставить площадку для диалога.
При этом Эльчингер не уточнил, может ли местом встречи снова стать Женева и гостиница InterContinental. Напомним, что ранее там проходили переговоры.
Читайте также: