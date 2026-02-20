Зеленский: следующий раунд переговоров России, Украины и США пройдет в феврале

20 февраля 2026, 18:11

Фото: iStock/sb2010

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров России, США и Украины может пройти уже в феврале. По его словам, Киев рассчитывает, что новая встреча окажется результативной.





17–18 февраля в Женеве прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он отметил, что обсуждения были тяжелыми, но носили деловой характер, и также сообщил о планах провести новую встречу в ближайшее время.





«Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может быть действительно результативным», — говорится в заявлении.