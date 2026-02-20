В Британии усомнились, что экс-принц Эндрю получит тюремный срок

20 февраля 2026, 16:47

Антимонархист Смит: экс-принц Эндрю вряд ли получит тюремный срок

Фото: istockphoto/STILLFX

Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор с высокой вероятностью избежит тюремного срока по делу, связанному с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил журналистам глава крупнейшей антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном наказании.





Ранее СМИ, проанализировав британское законодательство, указало, что в случае признания виновным экс-принцу Эндрю теоретически может грозить вплоть до пожизненного заключения. На брифинге Смит также уточнил, что сейчас полиция расследует возможные злоупотребления на госслужбе.





«Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению», — прокомментировал собеседник агентства.