В Британии усомнились, что экс-принц Эндрю получит тюремный срок
Антимонархист Смит: экс-принц Эндрю вряд ли получит тюремный срок
Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор с высокой вероятностью избежит тюремного срока по делу, связанному с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил журналистам глава крупнейшей антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном наказании.
Ранее СМИ, проанализировав британское законодательство, указало, что в случае признания виновным экс-принцу Эндрю теоретически может грозить вплоть до пожизненного заключения. На брифинге Смит также уточнил, что сейчас полиция расследует возможные злоупотребления на госслужбе.
«Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению», — прокомментировал собеседник агентства.
Вместе с тем, по его словам, правоохранители могут дополнительно рассмотреть и сообщения о сексуальных преступлениях. Перед этим экс-принца Эндрю задержали по делу о связях с Эпштейном. Следствие проверяет эпизод, связанный с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а самому принцу вменяют неправомерные действия при исполнении служебных обязанностей.