«Война за выживание»: В России считают, что Трамп просто так не отдаст власть в Конгрессе

20 февраля 2026, 17:43

Политолог Скориков : Трамп не отдаст Конгресс «демократам» без боя

Фото: iStock/lucky-photographer

Выборы в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года, превратятся в битву за политические перспективы. Так считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.





Накануне в Вашингтоне состоялось первое заседание «Совета мира», инициированного лидером США Дональдом Трампом. На открытии мероприятия американский президент заявил, что организация займется работой по урегулированию конфликта на Украине, а также выразил надежду, что к его «Совету мира» в будущем присоединятся Россия и Китай, пишут argumenti.ru.



Многие эксперты считают, что большинство «миротворческих» инициатив Трампа реализуются только для достижения благоприятного результата на выборах в Конгресс США.



По словам Скорикова, внутреннее противостояние в США подходит к такой фазе, которая означает гражданскую войну, а оппоненты готовы раз и навсегда уничтожить друг друга.





«Все это говорит о том, что осенью 2026 года состоятся не просто выборы. Это будет битва за политические перспективы, война за выживание. Экзистенциальная битва двух идеологических лагерей на Западе. Вряд ли Трамп просто так захочет отдавать власть в Конгрессе», — сказал политолог Общественной Службе Новостей.