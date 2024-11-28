В Сирии ликвидировали большое количество атаковавших Алеппо и Идлиб террористов

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Сирийские военные ведут бой с террористами, атаковавшими Алеппо и Идлиб, проинформировали в Минобороны страны.
«Террористические группировки понесли большие потери в технике и живой силе. Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что террористы напали накануне утром, 27 ноября. Таким образом нападавшие нарушили соглашение о деэскалации. Радикальные группировки нанесли удары по военным позициям, а также по населенным пунктам.
Оборонное ведомство Сирии резюмировало, что террористическая атака продолжается до сих пор. Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Армия страны ликвидирует оставшихся радикалов.
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