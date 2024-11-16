В Славянске раздались взрывы

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Взрыв произошел в контролируемом Украиной Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным издания, в городе произошло четыре взрыва. Подробности не уточняются.
Ранее взрыв был слышен в Сумах, Украина. В тот же день стало известно о пожаре в Одессе. Отмечалось, что здания в центре города загорелись после взрыва, возможно, в связи с ударом. Изображения поднимающегося столба дыма были опубликованы в Интернете.
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