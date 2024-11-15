На Украине придумали, как угодить Трампу

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ВСУ планируют попытаться улучшить свое положение на поле боевых действий, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину, пишет Financial Times.
«Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители"», — говорится в статье.
Подобными действиями Украина попытается убедить Трампа продолжать поддерживать Киев.
Издание также отмечает, что в ВСУ людские ресурсы, особенно в пехоте, являются самой большой проблемой. Поэтому командование начало отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.
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