В Следкоме объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Фото: IStock/Oleg Elkov
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Государственной думы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — сообщила она.
Она напомнила, что выражение Бастрыкина «Государственная дура» было сказано в контексте вопроса о возможных изменениях в миграционном законодательстве. Петренко напомнила, что фокусировка внимания общества на отдельных фразах отвлекает от реальных проблем в стране.
Читайте также
Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ
Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде
Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
Олег Дикий