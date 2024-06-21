Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

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Глава Следкома Александр Бастрыкин прокомментировал отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — подчеркнул Бастрыкин.В 2021 году организация «Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии» проинформировала, что жертвы холокоста, которые пережили блокаду Ленинграда, будут получать от правительства Германии пособие в 375 евро каждый месяц.
Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, независимо от национальности.
Ранее в Санкт-Петербурге нашли в мусорке урну с прахом женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда в ходе ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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