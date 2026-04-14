В Словакии готовят встречу Фицо с Путиным

14 апреля 2026, 17:10

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже в мае прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный источник из республики, знакомый с подготовкой поездки.





Ранее argumenti.ru сообщали, что Фицо 9 мая планирует приехать в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом он сообщил во время видеообращения к согражданам.



Источник «Известий» подтвердил, что премьер действительно приедет в Россию. В рамках поездки также запланирована встреча с Путиным.





«В этом году в Москву на празднование 9 Мая отправляется словацкая правительственная делегация во главе с премьер-министром Фицо. Безусловно, состоятся встречи с российскими политиками», — уточнил собеседник издания.