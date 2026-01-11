Словакия отказала Украине в военной помощи
Pravda: Словакия отказалась от военной помощи Украине
Словакия официально подтвердила отказ от военной поддержки Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента Петера Пеллегрини, премьер-министра Роберта Фицо и спикера парламента Рихарда Раши после встречи по случаю 33-й годовщины независимости республики.
Политики заявили, что страна не станет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который собирается предоставить Евросоюз.
«Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС», — сообщил президент.Премьер-министр выразил обеспокоенность тем, что «ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня», а также подчеркнул утрату уважения к международному праву. Содержание этого заявления передает портал Pravda.