Словакия отказала Украине в военной помощи

11 января 2026, 10:14

Pravda: Словакия отказалась от военной помощи Украине

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Словакия официально подтвердила отказ от военной поддержки Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента Петера Пеллегрини, премьер-министра Роберта Фицо и спикера парламента Рихарда Раши после встречи по случаю 33-й годовщины независимости республики.





Политики заявили, что страна не станет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который собирается предоставить Евросоюз.

«Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС», — сообщил президент.