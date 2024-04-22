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В Словакии назвали возможную причину отправки США миллиардов долларов Киеву

Депутат парламента Словакии Блага: США помогают Украине из ненависти к России
22 апреля 2024, 18:58
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

США отправляют миллиарды долларов Киеву вовсе не из-за гуманистических идеалов и даже не в первую голову из-за своих внешнеполитических амбиций. Они делают это исключительно из ненависти к России и русским.


Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. По мнению депутата, в Соединённых Штатах до сих пор не так мало тех, кто убеждён, что Гитлер должен был истребить не только всех русских, но и вообще всех славян. Отправка огромных денежных вливаний Украине продиктована вовсе не какими-то гуманистическими идеалами, а ненавистью к русским.

Блага увидел некий символ в том, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Киеву очередного транша помощи в размере почти 61 миллиарда долларов 20 апреля, напомнив, что именно в этот день родился Адольф Гитлер. Вице-спикер парламента Словакии напомнил современным фашистам о том, чем всё закончилось для фюрера во Второй мировой войне. Он также предрёк им поражение в войне современной, в которой победят так ненавидимые ими русские.

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#украина
#помощь
В ФРГ начали расследование по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя
22 апреля 2024, 19:27

Фото: istockphoto/photosvit

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после того, как появилась информация об использовании материалов предприятия в восстановительных работах в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Тобиас Костух.
Он обратил внимание на то, что проверка инициирована для того, чтобы установить имел ли вообще место быть факт преступления.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что студенческие отряды будут отправляться в Мариуполь для восстановления разрушенной инфраструктуры города. По ее словам, в такие отряды в 2023 году вступили более 200 тысяч студентов из различных регионов страны.

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#мариуполь
#рф
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В Москве отклонили жалобу на арест главы СБУ Малюка
22 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Малюк был заочно арестован Басманным районным судом столицы по статье о «Теракте». Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Позднее защита обжаловала это решение.

Как пояснил РБК вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев, российский адвокат Малюка должен был подать апелляцию, хоть и назначен государством. Письменного одобрения от подзащитного при этом не требуется.

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#сбу
#украина
#москва
#суд
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Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
Генконсул: Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
22 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы, связанные с оплатой услуг туристами из России в Турции. Об этом 22 апреля сообщил РИА Новости генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик.
Он подчеркнул, что эта проблема в меньшей степени затрагивает «пакетных» туристов.

На 9-м заседании российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, которое состоялось в Анталье 19 апреля, приняли участие заместители министров соответствующих ведомств обеих стран. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.

По словам Ветрика, обсуждалась тема способов оплаты услуг в Турции, и хотя здесь есть некоторые трудности, это в меньшей степени касается организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Он также отметил, что турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, такие как турецкая платежная система LETIM.

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#падение
#мид
#туры
#россияне
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В США в ужасе из-за возможного ядерного удара
Макговерн: Штаты могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине
22 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/RomoloTavani

США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов.
Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Это послужит России и ее армии хорошим уроком, подчеркнул он.

По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не даст одержать нынешнему главе Белого дома победу на выборах.

При таком развитии событий администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться для них тюремным заключением, добавил он.

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#сша
#ядерное оружие
#мнение
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В Польше разблокирован крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной
22 апреля 2024, 17:22

Фото: iStock/Vera Shestak

Блокада пропускного пункта Дорогуск — Ягодин на украинско-польской границе завершена, пишет РИА Новости.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

В направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств. Сейчас они находятся на пункте пропуска.

Кроме этого, на оформлении еще 25 грузовиков, которые будут направляться в сторону Польши, добавил он.

Кубраков подчеркнул, что с польским правительством уже идут переговоры о разблокировке других пунктов. Решения будут приняты в ближайшее время.

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#польша
#украина
#грузовик
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Глава Венгрии заявил о подготовке Евросоюза к мировой войне
Сийярто: ЕС реагирует на ситуацию в Киеве подготовкой к мировой войне
22 апреля 2024, 17:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Европейский союз на фоне ухудшения ситуации для украинской армии готовится к мировой войне, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он высказал такое мнение после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге. Выступление транслировал телеканал М1.

Как отметил Сийярто, заседание было больше похоже на совещание военачальников в штабе. На протяжении нескольких часов участники обсуждали, сколько оружия и когда они готовы поставить Украине.

По его мнению, до сих пор военная помощь Киева не способствовали ее успехам на фронте. При этом он добавил, что в Венгрии полагают, что ухудшение ситуации на фронте наоборот должно стимулировать усилия по установлению мира. Однако обсуждать его условия необходимо в присутствии обеих сторон конфликта.

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#венгрия
#евросоюз
#война
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Эксперт предупредил о риске эскалации после размещения в Польше ядерного оружия
22 апреля 2024, 16:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Польша «захлебывается» от русофобской политики, поэтому готова на размещение на своей территории ядерного оружия США, пишут «Известия». Это может привести к эскалации напряженности в регионе.
Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что тема размещения американского ядерного оружия в Польше уже обсуждалось властями на переговорах с коллегами из США.

По его словам, желание Польши стать центром военно-политической Европы может привести к еще большей напряженности в регионе.

Он также отметил, что Польша выполняет все прихоти Вашингтона, «захлебываясь» от русофобской политики, а также, чтобы убедить его, что Варшава надежный партнер.

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Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
#польша
#ядерное оружие
#экспертное мнение
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Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
22 апреля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Российские военные предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, с тем чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил Песков.

Отмечается, что так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить у себя ядерное оружие, которое принадлежит США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране. Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#военные
#оружие
#дмитрий песков
#ядерное оружие
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Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия
22 апреля 2024, 13:02

Фото: istockphoto/vadimrysev

В случае появления на территории Польши американского ядерного оружия Россия просто вынуждена будет предпринять ответные шаги. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий обвинил США и Польшу в эскалации напряжённости в Европе. Он указал, что такой шаг несёт угрозу безопасности России, поэтому Москва просто вынуждена будет принимать ответные меры.

Вместе с тем, депутат указал, что в Белом доме отлично понимают, что Россия не оставит без ответа размещение ядерного оружия в соседнем государстве, поэтому Пентагон может отказаться от такого рискованного шага. Алексей Чепа подчеркнул, что в случае, если это всё же произойдёт, ответные действия будут предполагать размещение средств, которые будут направлены в том числе на США.

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#москва
#сша
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#депутат
#пентагон
#польша
#ядерное оружие
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