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США отправляют миллиарды долларов Киеву вовсе не из-за гуманистических идеалов и даже не в первую голову из-за своих внешнеполитических амбиций. Они делают это исключительно из ненависти к России и русским.
Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. По мнению депутата, в Соединённых Штатах до сих пор не так мало тех, кто убеждён, что Гитлер должен был истребить не только всех русских, но и вообще всех славян. Отправка огромных денежных вливаний Украине продиктована вовсе не какими-то гуманистическими идеалами, а ненавистью к русским.
Блага увидел некий символ в том, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Киеву очередного транша помощи в размере почти 61 миллиарда долларов 20 апреля, напомнив, что именно в этот день родился Адольф Гитлер. Вице-спикер парламента Словакии напомнил современным фашистам о том, чем всё закончилось для фюрера во Второй мировой войне. Он также предрёк им поражение в войне современной, в которой победят так ненавидимые ими русские.
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Александр Бойцов