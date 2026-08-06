В Словакии ощутимо подскочил интерес к возврату российского гражданства
В Словакии жители, когда-то добровольно отказавшиеся от российского гражданства, теперь активно ищут способы его восстановить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в Братиславе.
Согласно материалу, в последнее время в посольство поступают многочисленные обращения от бывших граждан РФ, которые хотят узнать порядок возврата паспорта. В дипмиссии готовы консультировать заявителей, разъяснять этапы оформления документов и оказывать содействие в рамках своих полномочий.
В русскоязычных онлайн-группах о Словакии также появились обсуждения этой темы: одна женщина рассказала, что получила словацкое гражданство, но теперь хочет вернуть российское, а другая сожалеет, что отказалась от паспорта РФ 30 лет назад – теперь её сын стал гражданином России, и она тоже собирается пройти эту процедуру.
Напомним, что ранее для получения словацкого гражданства требовалось отказаться от российского. Стоит отметить, что сейчас это условие уже отменили.
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