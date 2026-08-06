В Словакии ощутимо подскочил интерес к возврату российского гражданства

06 августа 2026, 05:33

РИА Новости: Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства РФ, захотели вернуть его

Фото: iStock/Pavel Starikov

В Словакии жители, когда-то добровольно отказавшиеся от российского гражданства, теперь активно ищут способы его восстановить. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России в Братиславе.