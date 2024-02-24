В Словакии оценили идею о железном занавесе между Западом и Россией

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Возвращение железного занавеса между Россией и западными странами ни к чему не приведёт. Такое мнение в эфире RTVS высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он задался вопросом о том, каковы будут последствия такой меры. По его же словам, железный занавес на российско-украинской границе никому не поможет.
Вместе с тем, Фицо подчеркнул заинтересованность Словакии в отношениях с теми странами, которые сами в этом заинтересованы. Говоря об отношениях с Россией, он призвал стандартизировать их.
Также политик добавил, что Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму в один миллиард евро. В её числе – поддержка беженцев с Украины, а также военная помощь в виже самолётов и зенитно-ракетного комплекса С-300, предоставленная прошлым правительством.
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Вместе с тем, Фицо подчеркнул заинтересованность Словакии в отношениях с теми странами, которые сами в этом заинтересованы. Говоря об отношениях с Россией, он призвал стандартизировать их.
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Анастасия Чинкова